Оценка "неуд": ряд министров в Молдове могут уволить

Названа дата, когда завершится анализ деятельности молдавских министров, по итогам которого часть из них могут отправить в отставку

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. В случае плохих результатов работы часть министров в декабре могут быть уволены. Об этом заявил во вторник в ходе пресс-конференции пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамурарь.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Правительство Молдовы уволило 15 вице-министров

В конце марта глава данного политформирования сообщил, что партия начинает глубокий анализ деятельности назначенных партией министров и руководителей госструктур.

"19 декабря – дата, когда предполагается завершение проверки деятельности представителей Демпартии – министров и тех людей, кто делегирован на работу в госучреждения. Критерии очень простые – оценка программы работы каждого представителя, соответствует ли она ожиданиям и интересам граждан Республики Молдова", — сказал Гамурарь.

Он подчеркнул, что речь идет об ответах, которые чиновники могут дать гражданам, а также об эффективности их работы.

"Никто не говорит о том, что есть конкретные министры, которые обязательно будут санкционированы или наказаны. Все зависит от деятельности, которую они выполняют и будут выполнять. Возможно, если результат будет отрицательным, можно ожидать и отставок. Никто не назначен пожизненно министром или представителем госучреждения", — пояснил Гамурарь.

Он также подчеркнул, что 19 декабря – это не окончательная дата. Анализ, по его словам, может завершиться и раньше.