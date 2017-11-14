В Демпартии нет четкой позиции о названии языка в Конституции

Демократическая партия, которой принадлежит парламентское большинство, не выработала четкую позицию по инициативе о внесении поправки к Конституции, изменяющей название государственного языка с молдавского на румынский

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамурарь, которой принадлежит парламентское большинство, заявил, что формирование не выработало четкую позицию по инициативе о внесении поправки к Конституции, изменяющей название государственного языка с молдавского на румынский.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Встретит ли поддержку в обществе Молдовы смена названия госязыка

"Исходя из наших обсуждений, замечу: не существует единой позиции по этому вопросу. Одни – адепты румынского языка, а другие – синтагмы молдавский язык, а некоторые пока не определились. В своем выступлении председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк дал четко понять, что для него это румынский язык", — сказал Гамурарь.

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По словам представителя Демпартии, Плахотнюк отметил, что вне зависимости от названия государственного языка, важно говорить на нем красиво и правильно.

"В ситуации, когда будет обсуждение в парламенте и голосование, со стороны Демократической партии нет какой-либо директивы. Это вопрос, касающийся внутреннего аспекта, и этот вопрос не должен быть политизирован. Каждый депутат свободен в том, чтобы высказаться по этому вопросу", — сказал Гамурарь.

Ранее фракция Либерально-демократической партии предложила поправку, предусматривающую изменение названия госязыка с молдавского на румынский. Подписи под этой инициативой поставили 35 депутатов 101-местного парламента. Конституционный суд дал положительное заключение по законопроекту. Поправка вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов.