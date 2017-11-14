Стурза рассказал послу США об оборонной стратегии Молдовы

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Министр обороны Молдовы Еуджен Стурза представил во вторник послу США в нашей стране Джеймсу Петтиту программу реформ оборонной сферы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Министр представил программу реформ, которые собирается реализовать, находясь во главе Минобороны. В частности, речь идет об утверждении стратегических документов – национальной стратегии обороны и военной стратегии, увеличении бюджета оборонного сектора и интенсификации участия военных Национальной армии в миротворческих операциях", — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили новые возможности укрепления партнерства между армиями Молдовы и США.

Стурза поблагодарил правительство США за поддержку в рамках программы оказания помощи и подготовки, что позволило осуществить консолидацию оборонной системы в Молдове.

Петтит, в свою очередь, подчеркнул, что США продолжит поддерживать усилия по модернизации Национальной армии Молдовы.