Депутат Верховной рады: Киев не претендует на территорию Приднестровья

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Украина не претендует на территорию Приднестровья, считая его неотъемлемой частью Молдовы. Такое заявление сделала депутат Верховной рады Ирина Фриз.

© Sputnik / IRINA LEAHOVA Президент Молдовы обозначил позицию по приднестровскому вопросу

Ранее президент Игорь Додон заявил, что для Приднестровья нереально получить независимость или стать субъектом РФ. По его словам, "можно договориться с Тирасполем, у него два сценария: либо стать частью Украины, либо Молдовы".

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"Украина никогда не посягала на территорию Приднестровья и считает ее неотъемлемой частью Республики Молдова", — написала Фриз в соцсетях

Она добавила, что "Украина уважает территориальную целостность других государств".

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.