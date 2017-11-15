Депутат Верховной рады: Киев не претендует на территорию Приднестровья

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Украина не претендует на территорию Приднестровья, считая его неотъемлемой частью Молдовы. Такое заявление сделала депутат Верховной рады Ирина Фриз.
Ранее президент Игорь Додон заявил, что для Приднестровья нереально получить независимость или стать субъектом РФ. По его словам, "можно договориться с Тирасполем, у него два сценария: либо стать частью Украины, либо Молдовы".
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"Украина никогда не посягала на территорию Приднестровья и считает ее неотъемлемой частью Республики Молдова", — написала Фриз в соцсетях
Она добавила, что "Украина уважает территориальную целостность других государств".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.