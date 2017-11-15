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Парламент

В парламенте начались споры по вопросу названия языка в Молдове

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
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Еще до слушания вопроса в рамках пленарного заседания в парламенте Молдовы начались серьезные дебаты по предложению переименования государственного языка

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Предложение внести поправку в Конституцию Молдовы, чтобы государственный язык в стране назывался не "молдавским", а "румынским", вызвало серьезные споры даже в рамках его рассмотрения в парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ. 

Думитру Пулбере
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Бывший глава КС: название языка - дело народа

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Ранее фракция Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) предложила поправку к Конституции, предусматривающую изменение названия государственного языка с "молдавского" на "румынский". Подписи под данной инициативой поставили 35 депутатов из 101 местного парламента. После того как Конституционный суд дал положительное заключение по данной инициативе, проект должны рассмотреть в парламенте.

"Мы должны признать, что это очень деликатная проблема, решение которой требует времени. Нужно, чтобы парламент отразил состояние духа всего общества… Думаю, что сейчас не стоит рассматривать данный проект, так как он вносит раскол в общество", — сказал депутат-демократ Думитру Дьяков.

В свою очередь, парламентарий-социалист Влад Батрынча подчеркнул, что такие важные вопросы должен решать народ, живущий в стране.

"Есть правовые нормы, которые нужно соблюдать. В европейском сообществе черным по белому написано во многих документах, что компетенция определять название языка – это суверенное право народа. Если вы считаете, что нужно изменить название языка, вопрос нужно выносить на референдум", — сказал Батрынча. 

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© Sputnik.
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В итоге проект все же получил положительное заключение комиссии. "За" проголосовали пять депутатов, трое выступили против, а один воздержался.

Поправка в Конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов. Президент Молдовы Игорь Додон ранее заявлял, что намерен блокировать инициативу об изменении в Конституции названия государственного языка с "молдавского" на "румынский".

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Теги:
спор, название, государственный язык, комиссия, Конституция, парламент, Влад Батрынча, Думитру Дьяков, Молдова
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