Кому выгодно возобновление по Приднестровью переговоров формата "5+2"

Приднестровский эксперт рассказал корреспонденту Sputnik, почему под конец года давняя просьба приднестровцев о возрождении международного формата переговоров по Приднестровью была услышана

ТИРАСПОЛЬ, 16 ноя — Sputnik, Ирина Ляхова. Возобновление под конец года переговоров в формате "5+2" (Кишинев и Тирасполь выступают как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели) принесет выгоду в первую очередь австрийскому председательству в ОБСЕ, но не переговорному процессу. Такое мнение высказал в интервью корреспонденту Sputnik директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

"Миссия австрийского председательства, затянувшего созыв формата "5+2" до конца своих полномочий в качестве председателя ОБСЕ, сейчас оказалась на грани провала. Целый год не шли переговоры и под самый занавес они решили проявить активность, показать, что что-то делают на нашем направлении", — сказал он.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Рогозин - за возобновление международных переговоров по Приднестровью

Шорников напомнил, в Приднестровье призывы к тому, чтобы собрать международный формат звучали с начала года, особенно это было актуально, когда Молдова и Украина собрались ввести таможенно-пограничные посты на приднестровском участке границы с Украиной.

"Но австрийское председательство фактически игнорировало многочисленные просьбы Приднестровья и тем самым сорвало возможность обсудить эту проблематику, которая касается вопросов социально-экономических и безопасности Приднестровья", — отметил он.

По словам эксперта, в Приднестровье положительно отнеслись к инициативе собрать долгожданное заседание в международном формате. Однако он задается вопросом, стоит ли Приднестровью помогать австрийскому председательству выглядеть лицеприятно на итоговом саммите ОБСЕ, где Австрия будет отчитываться о проведенной за год работе.

"После того, как они занимали такую неконструктивную позицию, мне кажется, что это было делать необязательно. Вполне возможно, что стоило бы проучить таких дипломатов, которые не совсем добросовестно выполняют свои задачи, и позволить скандалу случиться, чтобы в последующие годы ситуаций, когда председательство блокирует переговорный процесс, не повторялось", — заявил он, подчеркнув, что это его личная позиция, возможно, отличающаяся от официальной.

По мнению Шорникова, открытие моста через Днестр между селами Бычок и Гура-Быкулуй, которое было инициировано Приднестровьем и поддержано молдавской стороной, австрийское председательство также запишет в зачет своих достижений для представления на итоговом саммите ОБСЕ.

"Иногда говорят, что лучше поздно, чем никогда. Но мне кажется, новый созыв формата "5+2" можно было бы собрать и в следующем году, когда придут другие дипломаты и будут осуществлять все функции председательства", — заключил он.

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