Президент Молдовы дал оценку референдуму, который пройдет в Кишиневе

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что референдум по отставке с поста мэра Кишинева Дорина Киртоакэ, который состоится в воскресенье, 19 ноября, – это шанс, чтобы положить конец хаосу в столице.

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. По словам президента Молдовы Игоря Додона, "это долгожданный референдум для всех тех, кто больше не может терпеть коррупцию в мэрии и хаос в городе".

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"Сам факт, что этот референдум проводится, — уже большая победа. Каждый житель столицы знает, что все попытки политиков, гражданских активистов и простых граждан провести такой референдум в последние годы блокировались путем закулисных политических игр", — написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, "если ситуация не изменится, то до новых всеобщих местных выборов 2019 года будет разрушено и все, что еще осталось, и возродить столицу будет еще труднее".

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Бушилэ: 19 ноября кишиневцы отправят Киртоакэ в политическое небытие

Он обратил внимание, что "19 ноября не будет приниматься решение о том, кто возглавит Кишинев.

Если референдум пройдет успешно, будут организованы досрочные выборы мэра", на которых жители столицы примут решение о том, кто заслуживает этот пост.

По его словам, в день референдума не будет сделан выбор между Востоком и Западом.

"Референдум 19 ноября — это наш шанс положить конец хаосу и неопределенности в столице", — добавил Додон.

Согласно установленной программе, избирательные участки откроются 19 ноября в 07.00 и будут работать до 21.00, а, в случае необходимости, на два часа дольше. Непосредственно в день референдума по отставке мэра Кишинева, 19 ноября, до 15.00 будут приниматься заявления для голосования на дому от тех, кто самостоятельно не может прийти на избирательный участок.

Подсчет голосов должен быть завершен в течение 18 часов после закрытия избирательного участка. Затем протокол передают в ЦИК. До 21 ноября Центризбирком должен представить окончательные итоги референдума, а до 23 ноября – передать в Апелляционную палату отчет о проведении всенародного голосования.

Согласно местному законодательству, на референдуме по отзыву примара есть обязательное требование — количество голосов, поданных за отставку, должно быть не меньше числа голосов, поддержавших на выборах избрание градоначальника. В 2015 году за Киртоакэ проголосовали 163,57 тысячи жителей. При этом, согласно Кодексу о выборах, избирательный порог на референдуме должен составить не менее 33%.