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Парламент заседание 11.03.2016

Стало известно, чего больше всего боится молдавская власть

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
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Известный немецкий политолог-международник Александр Рар объяснил корреспонденту Sputnik Молдова, зачем правящая коалиция из Молдовы так настойчиво стремится включить положение об евроинтеграции в текст Конституции страны

Андрей Петрик, Sputnik Молдова

В экспертном сообществе не утихают страсти вокруг инициативы Демпартии о внесении пункта об евроинтеграции, как стратегического внешнеполитического направления Молдовы в текст Конституции республики.

Одни аналитики считают, что это — важный и своевременный шаг, несмотря на социологические опросы, данные которых свидетельствуют, что идею движения республики по пути интеграции в ЕС поддерживает лишь порядка 36-38 процентов граждан. Другие твердят, что внесение вектора внешнего развития в текст Основного закона — популистская мера, не имеющая ничего общего с Конституцией. Третьи и вовсе предпочитают иронизировать, подчеркивая, что такой шаг сродни положению Конституции СССР 1977 года, где было зафиксировано, что "руководящей силой советского общества является КПСС".

Корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить: что думают о такой евроинтеграции "по принуждению" в самом центре Европы, в столице "локомотива" ЕС — Германии?

Об этом в эксклюзивном интервью рассказал известный политолог-международник из Берлина Александр Рар.

"Я думаю, что те силы в Молдове, которые сегодня именуются "европейскими", прозападными, перепуганы. Они просто находятся в четко выраженной истерике. Они понимают, что большая часть населения Молдовы не разделяет продвигаемую ими точку зрения. Во-вторых, они видят, что не только в Молдове, но и на Украине, и в ряде других постсоветских республик есть, Европейский Союз начинает стремительно терять свою популярность и былую привлекательность", — отметил собеседник.

По словам политолога, молдавская власть сегодня, как никогда, осознает, что на лозунгах о светлом европейском будущем долго не протянет, и главным страхом для правящей в республике коалиции является полная потеря властных рычагов и ресурсов. А для большинства политформирований, входящих в нынешний мажоритарный альянс, главным страхом становится уход в политическое небытие, поскольку на следующих выборах они вряд ли пройдут в очередной состав высшего законодательного органа страны.

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Слова "евроинтеграция" и "реформы" стали в Молдове ругательными

"Молдавские власти прекрасно понимают, что, говоря об евроинтеграции, лукавят перед лицом собственного народа. Они знают, что Молдову полноправным членом ЕС никто видеть в ближайшие несколько десятилетий не собирается. Они это осознают, и поэтому находятся в состоянии сильного испуга, я бы сказал, в политической депрессии. Еще раз однозначно подчеркиваю, Молдовы в Евросоюзе в ближайшее время не будет, это надо понимать", — заявил Рар.

Напомним, что Соглашение об ассоциации с ЕС было подписано бывшим премьер-министром Молдовы Юрием Лянкэ в рамках вильнюсского саммита Восточного партнерства в конце ноября 2014 года. Ассоциация с ЕС означает, что страна становится в очередь на то, чтобы претендовать со временем на статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Когда Молдова получит статус кандидата на вхождение в состав ЕС никто не знает. Можно лишь с уверенностью сказать, что Турция, подписавшая в 1963 году ассоциативное соглашение с Европейским экономическим сообществом, кандидатом на вступление в ЕС стала лишь в 2000-м, однако до сих пор не стала полноправным членом данного наднационального политически-экономического сообщества. 

Теги:
боязнь, страх, ассоциация с Евросоюзом, Конституция, депутаты, евроинтеграция, Евросоюз, парламент, правительство, Демпартия, АЕИ-3, Европарламент, Юрий Лянкэ, немецкий политолог Александр Рар, Мариан Лупу, Андриан Канду, Молдова, Кишинев
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