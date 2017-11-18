Какой будет жизнь в Молдове через 10 лет

Андрей Петрик, Sputnik Молдова

Запад-Россия, Евразийский Союз-ЕС — вот уже более четверти века во внешней политике нашей республики нет никакой ясности. Хотя партии и их лидеры в период предвыборной кампании заявляют о четком векторе внешнего развития страны, после того, как граждане опустят бюллетени в урны, напрочь забывают о данных избирателю обещаниях. В результате, саму республику штормит, как давно работающего и сильно выпивающего сантехника, а население напоминает его отчаявшуюся жену, которая, вроде и хочет уйти от него, да пока не к кому, а от "суженного" пусть иногда, но есть хоть какая-то польза.

Хотя часть населения давно проголосовала ногами: согласно статистическим данным, ежегодно Молдову покидает порядка 30 тысяч трудоспособных граждан. Между тем, оставшиеся и "сдержавшиеся" от того, чтобы навсегда покинуть страну, думают и гадают, какое будущее ждет их самих и детей, не проснутся ли все в одно утро уже в Румынии, не будет ли опять веерных отключений электричества и выплаты зарплат калошами и прочей дребеденью?

Свой прогноз о том, какой будет наша республика всего лишь через десятилетие, в эксклюзивном интервью для Sputnik Молдова дал российский политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Прямо пойдешь — удачу найдешь

"Будущее Молдовы будет зависеть не только от власти. Если народ хочет перемен к лучшему, хочет, чтобы власть прислушивалась к гражданам, чиновникам и депутатам из вашей республики необходимо вновь внушить, что они наняты простыми людьми на работу, а не целое население является их заложником. Во внешней политике Молдове не надо шарахаться из стороны в сторону. Надо идти своей, прямой дорогой, иногда "поворачивая" в сторону здравого смысла", — заявил Журавлев.

Эксперт подчеркнул, нормальным и положительным вариантом для молдавского народа станет страна с сильной экономикой, которую за десятилетие нормальной и конструктивной работы властных органов реально построить. По мнению Журавлева, свежим глотком воздуха для страны и ее граждан, станет полное возвращение молдавской плодоовощной и винодельческой продукции на российский рынок, создание на территории республики совместных производств с российскими инвесторами и предпринимателями из стран СНГ.

"Это даст республике, ее экономике и населению, впервые за четверть века независимости вздохнуть полной грудью, постепенно создавая рабочие места и повышая уровень жизни рядовых граждан. Более того, наличие постоянных и предсказуемых рынков сбыта породит большие объемы производства сельхозпродукции, что приведет к медленной, но уверенной реанимации всей аграрной отрасли Молдовы", — сказал политолог.

Собеседник настаивает: никто при этом не заставляет власти страны разрывать отношения с Западом и, прежде всего, с Европейским Союзом. Однако отныне официальный Кишинев должен будет так выстраивать политику с Брюсселем, чтобы там прислушивались к мнению из Молдовы, а не наоборот — брать "под козырек" и исполнять любые директивы, приходящие из "высоких" кабинетов европейского политического истеблишмента.

Направо пойдешь — коня потеряешь

По заявлению политолога, у республики есть и более "темная дорожка" для дальнейшего развития — полное следование официальных властей из Кишинева командам с Запада.

"Не самый перспективный сценарий ждет граждан Молдовы в случае движения на Запад "на всех парах". Вы видите, что сейчас несмотря на бравурные речи представителей власти о том, что республика торгует с ЕС, объем товаров, идущих из вашей страны в страны Европы, четко лимитирован. Даже если гипотетически предположить, что Молдову когда-то примут в ЕС, страна навсегда может забыть о своей аграрной отрасли, потому что никому в ЕС не нужны молдавские яблоки и абрикосы, а тем более вино, в таких объемах", — подчеркнул собеседник.

По мнению эксперта, в случае беспрекословного подчинения директивам Вашингтона и Брюсселя, для Молдовы предписан сценарий прибалтийских стран, которые фактически лишились своей рыбно-консервной промышленности, где судостроительные верфи были пущены на металлолом, а тысячи граждан остались без работы и средств к существованию.

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"Опыт той же Латвии говорит о том, что в Молдове ни идеология, ни вектор развития должны преобладать в политике вашей страны. Ведь интерес народа, как главный бог во всех действиях политиков, — вот секрет успеха вашей страны, которая, я надеюсь, будет преуспевающим, уважающим себя, умным и последовательным во внешней политике государством", — подытожил эксперт.