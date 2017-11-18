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Нужна ли Молдове государственная идеология

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
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Социализм давно позади, дикий капитализм господствовал в 90-х, сейчас заявляют об евроинтеграции: могут ли граждане Молдовы жить без идеологии, либо она им крайне необходима? Об этом корреспонденту студии Sputnik Молдова рассказал историк и политолог Сергей Назария

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik, Андрей Петрик. В статье 5 пункте 2 Конституции Молдовы говорится о том, что "никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной государственной идеологии". Однако на протяжение более четверти века политики независимого государства всеми способами пытались повести за собой электорат, декларируя ему свое видение развития Молдовы, пытаясь привлечь в стан своих сторонников как можно больше людей.

Однако полностью сплотить расколотое на политические сегменты молдавское общество не удавалось ни одному из государственных мужей. Корреспондент студии Sputnik Молдова решил поинтересоваться у эксперта: есть ли та идея и та цель, за которой беспрекословно пойдет подавляющая часть молдавского общества, невзирая на свои политические воззрения и существующие внешние векторы развития страны? Об этом рассказал историк и политолог Сергей Назария.

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© Sputnik/ European Parliament
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"Без идеологии человек существовать не может. Еще в Святом Писании сказано о том, что не хлебом единым сыт человек. Конечно, гражданам нашей страны нужна духовная пища, однако навязывать жителям республики определенную государственную идеологию не следует, да и Конституция Молдовы это запрещает ", — заявил эксперт.

Однако, по словам политолога, бездумное существование, без каких-либо ценностных ориентиров, для жителей страны — тоже не выход. Гражданам республики, по мнению Назарии, необходимо все же сплотиться вокруг определенных, объединяющих столпов, на которых могла бы держаться государственность Молдовы и благосостояние людей.

"Всех нас, вне зависимости от национальной, религиозной и расовой принадлежности должна объединять любовь к Молдове, в нас наконец-то должно проснуться гражданское самосознание, мы должны перестать быть серой и неоднородной массой людей. Я считаю, что в качестве национальной идеи, должна выступать социальная справедливость, верховенство закона на всех уровнях деятельности государства, беспрекословное соблюдение прав. Создание эффективной и конкурентоспособной экономики — вот еще одно направление, которое может сплотить граждан Молдовы", — заявил собеседник.

По мнению эксперта, ни коммунизм с социализмом, ни либерализм, ни евроинтеграция никогда не смогут объединить людей в такой стране, как Молдова. Политолог считает: если представители власти начнут упорно навязывать гражданам какие-то внешнеполитические направления, в качестве идеи развития страны, будут заявлять, что иного пути у государства нет, это усугубит существующий раскол между гражданами, сделает пропасть между двумя противоборствующими геополитическими баррикадами непреодолимой, а страну в перспективе может ожидать полный крах.

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По словам эксперта, нынешним молдавским политикам надо перестать "играть на флангах", а постараться всеми возможными способами сплотить молдавское общество вокруг четко сформулированных целей развития страны. Только в таком случае, по заверениям эксперта, у Молдовы появятся четкие горизонты в долгосрочном развитии, и страна выйдет из тумана перманентной политической неопределенности.

"Это будет сложно сделать, для этого необходим настоящий политический талант. У нас страна талантливых людей и, не исключено, пусть и по прошествии четверти века, что найдется личность, которая сможет стать объединяющим фактором для всех граждан страны. Нашим политикам пора прекратить говорить о демократии, пришло время ею заниматься", — резюмировал политолог.      

Теги:
геополитика, тупик, Конституция, парламент, внешняя политика, демократия, социализм, идеология, евроинтеграция, Сергей Назария, Кишинев, Молдова
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