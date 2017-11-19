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Референдум по отставке мэра в Кишиневе

Референдум и выборы: почему их нельзя сравнивать

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Политика
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Тема:
Референдум 2017 в Кишиневе: что дальше? (21)
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Кишинев сегодня решает, что делать с отстраненным мэром Дорином Киртоакэ – отправлять ли его в отставку, или все-таки дать последний шанс

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. Воскресный день, 19 ноября, может оказаться последним днем в мэрской карьере Дорина Киртоакэ. 

Избирательный участок
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Что нельзя делать в Кишиневе в день референдума

Ведь, если жители столицы проголосуют за его отставку, кадровик в трудовой книжке потом так и напишет, что у мэра не мандат истек, а после референдума он был отправлен в отставку. И это будет горькая (для Киртоакэ) правда.

Text-online: Как проходит референдум по отставке мэра Кишинева>>>

Однако случиться это может лишь тогда, если явка все-таки составит 33 процента. Именно столько необходимо, чтобы референдум был признан состоявшимся. 

То густо, то пусто 

На избирательных участках сегодня все не так однозначно. Как очень точно заметил Станислав Брижатюк, глава избирательного участка № 238, "то густо, то пусто". Иногда паузы случаются, людей нет, а бывают моменты, что выстраивается очередь, но при этом все в рамках закона и без нарушений (по крайней мере, на момент разговора). 

"Голосование началось ровно в семь, есть представители разных партий, инцидентов зафиксировано не было, процесс проходит ровно", — заявил Брижатюк. 

Погода, кстати, сегодня совсем не солнечная и к прогулкам не располагает. Но тем не менее на участках до самого вечера ждут избирателей. Участки закрываются ровно в 21.00. 

Выборы
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Кроме референдума в воскресенье в Молдове проходят и местные выборы

"Несмотря на плохую погоду, люди стали подходить с самого раннего утра после чая и завтрака, надеемся, что сегодня референдум состоится, и будут какие-то изменения в городе", — пояснил представитель избирательной комиссии Олег Суслов на другом участке, расположенном в лицее имени Штефана чел Маре. 

Кстати, корреспонденты Sputnik, общаясь на избирательных участках с посетителями, обнаружили, что люди узнают информацию о ходе референдума в режиме онлайн на сайте Sputnik.

А представитель избирательной комиссии Олег Суслов даже показал нашу текстовую трансляцию, которую он в тот момент читал. 

Цифры: 900 наблюдателей и 9 миллионов леев

Люди признаются, что идут на участки в хорошем настроении.

"Надеюсь, будут изменения в столице. В городе должен быть порядок. И в стране должен быть порядок", — пояснил житель столицы Виталий.

Он пришёл на избирательный участок с супругой и семьей. 

"Если каждый человек придет сегодня на участки, и отдаст долг городу, то у нас будет порядок", — уверен мужчина.  

​Сегодня за проведением плебисцита следят свыше 900 наблюдателей, общие расходы на организацию и проведение референдума составили почти 9 миллионов леев. 

Людмила Исак, председатель избирательной комиссии, чей участок находится в лицее имени Когэлничану рассказала, что избиратели в этот день пассивны: 

"Членов бюро у нас сегодня меньше, обычно одиннадцать человек, а сегодня девять. Но так решил ЦИК. Мы исполнители, мы на работе", — отметила Людмила Исак. 

​Однако эксперты признают: сравнивать сегодняшний референдум и последние выборы (а в Молдове год назад прошли президентские выборы) нельзя, так так масштабы совершенно разные. 

​"Год назад вся страна встала, и в едином порыве вышла на участки, люди ждали перемен, сегодня же решается судьба столицы. Но выводов делать еще нельзя, ждем когда закроются участки", — считает представитель избирательной комиссии на участке 1/225 Олег Суслов.

Главное, чтобы во главе города был хозяйственник 

А тем временем город живет своей привычной жизнью, на столичных рынках бойко идет торговля – все-таки воскресенье, и людям надо покупать продукты. 

Референдум по отставке мэра в Кишиневе
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
На референдуме в Кишиневе зарегистрированы нарушения

Например, на Алешинском рынке на Рышкановке  в обед было людно. Продавцы, как обычно пьющие горячий кофе в промозглый ноябрьский день, чтобы согреться, рассуждали о политике со своей точки зрения – изменится ли арендная плата на рынке, и будут ли часто приходить инспекторы с проверками. 

"Может, схожу на референдум, если успею, или домой сразу побегу – еще не решила", — рассуждала продавец куриных яиц, перебирая крупные яйца в один лоток, где продукция подороже, а мелкие в сторону – в корзину с более низкими ценами. 

Додон: референдум — шанс изменить ход вещей в Кишиневе>>>

И тут, задумчиво, словно философ, произнесла очень мудрую фразу: 

"Кто бы не сидел в мэрии, — старый мэр или новый, главное, чтобы человек был со внутреннем стержнем. Это должен быть хозяйственник, который бы навел порядок в Кишиневе!" — многозначительно посмотрела продавец на куриные яйца в своих руках и продолжила сортировать товар. 

А ведь мудрая во всех отношениях женщина! 

Тема:
Референдум 2017 в Кишиневе: что дальше? (21)

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Теги:
местный референдум, столица, референдум, отставка, Кишинев, Политика
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