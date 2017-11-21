Выборы в парламент: социалисты будут ориентироваться на праймериз

До выборов в парламент Молдовы осталось недолго: состав кандидатов от ПСРМ по одномандатным округам будет формироваться по системе предварительного голосования (праймериз)

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) намерена активизировать кампанию за переход к президентской форме правления и начать подготовку к парламентским выборам.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Опрос показал, кто одержал бы победу на выборах в парламент Молдовы

"Партия социалистов намерена активизировать кампанию за переход к президентской форме правления… На сегодня активисты Партии социалистов уже собрали 300 тысяч подписей за переход к президентской республике", — отмечено в заявлении политформирования.

Социалисты отметили, что ко 2 февраля 2018 года, то есть ко Дню государственности Молдовы, они намерены собрать минимум миллион подписей за президентскую республику. Кампания по сбору подписей продлится до внеочередного съезда партии, который состоится весной 2018 года.

Кроме того, как отметили в Партии социалистов, со следующей недели во всех региональных и территориальных организациях ПСРМ пройдут отчетно-выборные конференции для подготовки к парламентским выборам. Там также подчеркнули, что "состав кандидатов от ПСРМ по одномандатным округам будет формироваться по системе предварительного голосования (праймериз)".

"Убеждены, что список кандидатов по каждому округу в парламент должен формировать не аппарат партии, а граждане, представляющие данные округи страны. В ближайшее время будет дан старт выдвижению кандидатов для участия во внутренних праймеризах Партии социалистов. Каждая региональная организация ПСРМ выдвинет своих кандидатов для формирования партийного списка", — отметили социалисты.

Ранее парламент Молдовы утвердил переход к смешанной системе голосования. Президент страны Игорь Додон приветствовал это решение и утвердил эти изменения.