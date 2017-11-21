Президент Молдовы высказался по поводу парламентских выборов

Молдавский лидер сделал важное заявление относительно выборов в парламент республики, которые, как ожидается, могут пройти осенью 2018 года

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что выборы в парламент республики в 2018 году будут самыми важными в истории страны, так как они определят будущее государства.

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Во вторник Партия социалистов Республики Молдова, которой до избрания президентом руководил Додон, выступила с заявлением о намерении активизировать кампанию за переход к президентской форме правления и начать подготовку к парламентским выборам. Додон написал на своей странице в соцсети Facebook, что полностью поддерживает позицию своих коллег по Партии социалистов.

"Социалисты запускают серьезную, системную работу по подготовке к парламентским выборам, которые состоятся в 2018 году. Следующие парламентские выборы будут самыми важными в истории нашей страны. Они определят, будет ли существовать Республика Молдова. К этим судьбоносным выборам мы вместе будем готовиться всерьез и с полной отдачей", — отметил Додон.

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По его словам, для определения самых достойных кандидатов от Партии социалистов по одномандатным округам будет запущена процедура предварительного голосования (праймериз). Он отметил, что "социалисты не отказываются от своих программных целей и принципов, а это — молдавская государственность и самобытность, восстановление и укрепление стратегического партнерства с Российской Федерацией, взаимовыгодные отношения с ЕС, постоянный нейтралитет, социальная справедливость, борьба с коррупцией, защита православия".

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"Партия продолжает и активизирует национальную кампанию по сбору подписей и информированию населения о президентской форме правления. Сегодня понятно, что восстановить порядок в стране, искоренить преступность и коррупцию можно только жесткими и решительными мерами, для проведения которых в законодательстве и в Конституции Молдовы должны быть предусмотрены соответствующие полномочия", — отметил Додон.