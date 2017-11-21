Додон рассказал, кому невыгодна реинтеграция Молдовы

Президент Молдовы в ходе прямой линии рассказал, кто не хочет воссоединения двух берегов Днестра

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Лидер Республики Молдова Игорь Додон в ходе прямой линии в социальной сети "Одноклассники" заявил, что есть несколько категорий граждан, кто не хочет приднестровского урегулирования.

"Невыгодно решить приднестровскую проблему унионистам, тем представителям Запада, кто хочет, чтобы Молдова вошла в НАТО. Это невыгодно некоторым политическим бизнес-кругам на обоих берегах Днестра, которые хотя сохранить то, что имеют", — сказал Додон.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Кабмин вскоре представит позицию по особому статусу Приднестровья

Глава государства подчеркнул, что "продвинуться в решении приднестровской проблемы можно, если в руководстве Молдовы будет единая позиция про нейтралитет, государственность, а в парламенте – промолдавское большинство".

"Объединение страны означает принятие новой Конституции. Мы должны будем договориться по основным параметрам, затем вместе разработать новую Конституцию, которую выставить на референдум, организованный на обоих берегах Днестра", — сказал Додон.

Он также выразил уверенность, что в Молдове в результате парламентских выборов сформируется промолдавское большинство.

В понедельник в правительстве Молдовы сообщили, что позиция об особом статусе Приднестровья в реинтегрированной Молдове будет представлена в ближайшее время. Документ находится в процессе консультации.

Новый раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" состоится 27-28 ноября в Вене. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.