Додон рассказал о том, когда Путин может приехать в Молдову

Глава молдавского государства Игорь Додон, отвечая на вопросы в рамках "прямой линии", рассказал о возможности приезда президента России в Кишинев

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в ходе прямой линии в соцсети "Одноклассники" предположил, когда лидер России Владимир Путин сможет посетить республику с визитом.

"Приглашал Владимира Владимировича в Кишинев. Мы об этом говорили. В следующем году выборы в Российской Федерации. Надеюсь и уверен, что там все будет хорошо, несмотря на провокации и желание некоторых дестабилизировать ситуацию. После мартовских выборов президента РФ в Молдове начинается избирательная кампания (выборы в парламент республики — ред.). Думаю, что реально Владимир Владимирович смог бы приехать в 2019 году", — подчеркнул Додон.

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Он выразил надежду, что этот визит будет связан "с решением каких-то конкретных глобальных вопросов. Может, того же приднестровского вопроса".

Последний раз Путин посещал Молдову в качестве премьера России в 2008 году.

По словам Додона, в 2018 году ожидается визит в Кишинев нескольких десятков депутатов Госдумы России. "В начале декабря пройдет заседание межпарламентской группы дружбы Россия-Молдова. Около 20 депутатов из Молдовы поедут на это заседание (в Москву — ред.), которое не проводилось уже очень много лет, а в следующем году приедут депутаты Госдумы в таком большом составе. Мы уже согласовали принципиально период. Думаю, что это правильно для наших двусторонних отношений", — добавил Додон.

Как отметил президент Молдовы, он направил приглашение Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу посетить республику. "В следующем году, надеюсь, предварительно сказали, что есть желание приехать, его Святейшество Патриарх Кирилл. Надеюсь, этот визит будет в сентябре, когда мы будем проводить в Молдове всемирный съезд семьи", — сказал молдавский лидер.