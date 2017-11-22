Партнерство с Россией - только так Молдова сможет решить свои проблемы

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Президент Игорь Додон в ходе прямой линии в соцсети "Одноклассники" заявил, что в стратегическом партнерстве с Россией республика может решить большинство своих проблем.

"Я всегда выступаю за молдавскую государственность, против унионистов, за молдавский язык и историю. Всегда выступал за нейтралитет, потому что если мы, не дай бог, войдем в какие-то блоки, НАТО и так далее, то Молдовы не станет, ее сметут", — сказал Додон.

По его словам, без нейтралитета страна не решит приднестровский вопрос.

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"Всегда выступал за дружбу с Россией, выступаю за ЕврАзЭс. Никогда от этого не отказывался. Считаю, что ЕврАзЭс, наши традиционные партнеры, это те, кто с которыми у Молдовы есть будущее. Считаю, что с Россией мы можем решить большинство проблем. Без стратегического партнерства с Российской Федерацией Молдова потеряет свою государственность. Это моя четкая и ясная позиция", — подчеркнул Додон.

Он также добавил, что всегда выступал за сохранение православных ценностей.