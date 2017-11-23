Столтенберг рассказал, когда в Кишиневе откроют бюро связи НАТО

Бюро связи НАТО, которое должно было открыться в Кишиневе еще в апреле этого года, а затем это перенесли на лето, появится в столице Молдовы в начале декабря

КИШИНЕВ, 23 ноя — Sputnik. Бюро по связям НАТО откроется в Кишиневе в начале декабря, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместном пресс-конференции с премьером Молдовы Павлом Филипом, находящимся в эти дни в Брюсселе.

"В начале следующего месяца замгенсека (НАТО — ред.) Роуз Гетемюллер откроет бюро по связи НАТО в молдавской столице. Глава офиса НАТО уже некоторое время находится в Кишиневе, уже активно работает", — сказал чиновник.

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По его словам, офис в Кишиневе учрежден по запросу молдавского правительства и похож на подобные структуры в Москве, Киеве и в Тбилиси.

"В нем будут работать только гражданские специалисты. Он поможет диалогу и сотрудничеству между страной и НАТО", — заявил Столтенберг.

Он также отметил, что "НАТО полностью соблюдает нейтралитет Молдовы".

© REUTERS/ ERIC VIDAL Pavel Filip

"Молдова — суверенная страна, она принимает собственные решения, мы уважаем эти решения", — сказал генсек НАТО.

По словам молдавского премьера, несмотря на то, что согласно Конституции республика является нейтральным государством, "страна хочет хорошего сотрудничества с НАТО".

"Мы хотим иметь развитую армию, способную обеспечить государственную безопасность. Нет лучшего способа, чем учиться у НАТО", — сказал Филип. Разговоры о том, что бюро НАТО откроется в Кишиневе начались еще весной нынешнего года.