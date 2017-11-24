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Тирасполь, архивное фото

Президент Молдовы высказался по поводу переговоров по Приднестровью

© AFP/ DANIEL MIHAILESCU
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (124)
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Молдавский лидер прокомментировал предстоящие переговоры по Приднестровью, запланированные на конец ноября, и высказал свою позицию по поводу приднестровского урегулирования

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон приветствует проведение переговоров в формате "5+2", которые намечены на 27-28 ноября в Вене, и надеется, что на предстоящем заседании будут достигнуты конкретные договоренности.

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В переговорах по приднестровскому урегулированию в этом формате участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

Достижение результатов

"Считаю, что это очень хорошая возможность достичь конкретных результатов по пакету решений, который был одобрен в ходе первой встречи с Вадимом Красносельским 4 января текущего года и подтвержден в ходе нашей второй встречи 30 марта", — отмечено в заявлении Додона, опубликованном на сайте администрации президента.

Он напомнил, что цель предложенного пакета заключалась в том, чтобы решить ряд конкретных вопросов, важных для простых людей, достигнув согласия между Кишиневом и Тирасполем с участием международных партнеров в переговорах по Приднестровью в формате "5+2" и, "как следствие, придать позитивную динамику дальнейшей работе в этом направлении".

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По его словам, в данный пакет входят следующие темы: апостиль университетских дипломов Приднестровья, регистрация автомобильных номеров для жителей Приднестровья, восстановление телефонной связи между берегами Днестра, доступ к с/х землям в Дубоссарском районе, функционирование в Приднестровье молдавских школ на латинской графике, проблема уголовных дел, обеспечение свободного передвижения жителей с обоих берегов Днестра, открытие моста в районе сел Гура Быкулуй — Бычок.

Есть ли продвижения в переговорах по Приднестровью?

"Удовлетворен, что удалось вернуть приднестровский вопрос в повестку дня в качестве приоритета, как для правительства, так и для парламента Республики Молдова. Несмотря на то, что пришлось приложить очень много усилий, чтобы в нынешнем году встреча в формате "5+2" состоялась, можно констатировать, что при активном партнерстве всех участников, достигнута такая договоренность", — отметил Додон.

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Он выразил надежду, что предстоящее заседание по приднестровскому урегулированию "будет успешным и будут достигнуты конкретные договоренности по ряду вышеуказанных вопросов, которые обсуждались на протяжении всего 2017 года".

"Основанием для оптимизма может служить тот факт, что еще в конце мая состоялась встреча на уровне руководства Республики Молдова (президент, председатель парламента, премьер-министр) с главами дипмиссий ОБСЕ, России, Украины, ЕС и США, представляющих участников формата "5+2", в ходе которой главы дипмиссий были проинформированы об общей позиции руководства Республики Молдова по реализации большинства пунктов из предложенного пакета мер по укреплению доверия", — подчеркнул Додон.

По его словам, "важно отметить, что созданный в феврале механизм координации усилий руководства Республики Молдова по продвижению процесса приднестровского урегулирования, который действует как на уровне первых лиц, так и на уровне советников, дает свои первые результаты".

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Чего ждет Додон от переговоров по Приднестровью?

"Надеюсь, что результаты встречи в формате "5+2" и предстоящего совещания министров иностранных дел ОБСЕ в Вене под председательством Австрии позволят закрепить достигнутые договоренности по реализации пакета из восьми пунктов и будут способствовать активизации процесса приднестровского урегулирования в будущем 2018 году под председательством Италии", — считает молдавский лидер.

Он отметил, что, решая конкретные проблемы, закладывается "фундамент для постепенного перехода к процессу политического урегулирования на основе выработки особого статуса Приднестровья в составе независимого и суверенного государства Республика Молдова в границах, признанных во всем мире".

"Хочу подчеркнуть, что остаюсь приверженцем идеи и в дальнейшем укреплять функционирование механизма координации усилий между руководителями Республики Молдова для продвижения процесса приднестровского урегулирования как на внутреннем, так и на международном уровне", — отметил Додон.

Тема:
Приднестровское урегулирование (124)

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Теги:
формат 5+2, приднестровский вопрос, Вадим Красносельский, Игорь Додон, Тирасполь, Молдова, Приднестровье, Кишинев, Общество
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