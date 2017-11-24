Йоханнис ответил Додону: что заявил президент Румынии

Что ответил президент Румынии Йоханнис на приглашение молдавского лидера Игоря Додона посетить с визитом республику

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис прокомментировал приглашение молдавского лидера Игоря Додона посетить с визитом республику.

Отвечая на вопрос журналистов, принял ли он приглашение президента Молдовы, Йоханнис ответил неоднозначно:

"Получит ответ, как говорится, на дипломатическом языке, своевременно (in due time)".

В конце октября молдавский лидер передал через дипломатические каналы приглашение президенту Румынии посетить с визитом республику.

© AFP/ DANIEL MIHAILESCU Президент Молдовы высказался по поводу переговоров по Приднестровью

Тогда Додон отметил, что "лишь постоянный диалог будет способствовать устранению всех недоразумений и сложностей, все еще возникающих в отношениях между государствами или между ведомствами".

В ходе недавней прямой линии Додон заявил, что пока не получил ответ от румынского коллеги.

"У нас с румынами вообще проблем нет, кроме одной – то, что некоторые там поддерживают унионистов и хотят разрушить нашу государственность. Вот по этому вопросу компромисса не будет никогда", — подчеркнул Додон в ходе прямой линии в соцсети "Одноклассники".