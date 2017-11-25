Парламентарии отказались участвовать в заседании группы дружбы в Москве

В пресс-службе молдавского парламента сообщили, что "возможное участие определенных депутатов будет проходить за собственный счет, и они не будут представлять парламент Молдовы"

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Постоянное бюро парламента Молдовы отклонило предложение Партии социалистов республики делегировать группу депутатов для участия в заседании межпарламентской группы дружбы Молдова-Россия, запланированном на 10-13 декабря в Москве.

"На заседании постоянного бюро парламента Молдовы 22 ноября большинством голосов было отклонено предложение фракции Партии социалистов республики, согласно которому запрашивалось участие депутатов в заседании межпарламентской группы дружбы Молдова-Россия 10-13 декабря", — отметили в пресс-службе парламента.

Там подчеркнули, что "решение постоянного бюро, поддержанное большинством голосов, означает, что парламент не делегирует и не финансирует участие депутатов в заседании, организованном в Российской Федерации".

"Возможное участие определенных депутатов будет проходить за собственный счет, и они не будут представлять парламент Молдовы", — подчеркнули в пресс-службе парламента.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон, который до избрания лидером республики руководил Партией социалистов, заявлял, что встречи между парламентариями Молдовы и Государственной думы Российской Федерации не проходили вот уже более 9 лет. По его мнению, активизация межпарламентского сотрудничества будет способствовать расширению и углублению молдавско-российских отношений.