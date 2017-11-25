Додон дал оценку отказу депутатов участвовать в заседании группы дружбы

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Президент Республики Молдова Игорь Додон, комментируя отказ парламентариев участвовать в заседании группы дружбы Молдова — Россия, напомнил, что когда формировалась группа дружбы с Россией, в ее ряды вошли наибольшее количество депутатов — 56. Несколько лет заседаний группы дружбы парламентов Молдовы и России вообще не было. Впервые за долгое время оно состоится в Москве с 10 по 13 декабря, и председатель группы Зинаида Гречаный оповестила об этом всех 56 депутатов, спросив, кто хочет поехать.

"Но вчера Канду заявил на заседании бюро парламента, что никто не поедет, и мы ни одного лея не дадим на то, чтобы люди поехали туда. То есть, ехать в Румынию, или куда-то еще, везде по всему миру можно за счет денег молдавских налогоплательщиков, а поехать в Россию на уровне депутатов Демократическая партия запрещает", — заявил президент одной из местных телекомпаний.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Парламент Молдовы отклонил предложение участвовать в заседании группы дружбы в Москве

При этом, он констатировал, что депутаты из той же демократической фракции, а также из других фракций обращаются к Зинаиде Петровне: "Мы очень хотим поехать".

"Как это сделать? Парламент это уже не оплатит. То есть, те депутаты, которые поедут, отправятся за счет партий, за счет своих средств. Нужно оплатить билеты туда-обратно, там уже российская сторона принимает, как мы принимаем, когда к нам приезжают депутаты из других стран. Но им запрещают поехать, пообщаться на межпарламентском уровне. Почему? Потому что это не нравится, видите ли, одной партии", — сказал он.

Глава государства напомнил, что в марте Демократическая партия заявила, что больше не будет ездить в Россию и запрещает это делать всем своим депутатам, членам правительства и даже простым чиновникам.

"Это нонсенс. 65% граждан хотят дружить с Россией, но у нас в парламенте так обстоят дела, что если обиделась Демократическая партия, то вся страна должна на колени пасть", — заявил Игорь Додон.

Глава государства оценил ситуацию, как самую настоящую "узурпацию власти".

"Парламент представляет всех граждан Республики Молдова: и левых, и правых, и унионистов, и промолдавских граждан, и тех, которые хотят дружить с Россией. Почему одна партия, одна фракция взяла полностью в свои руки ситуацию и запрещает, говоря: «А мне не нравится. Езжайте, как хотите. И вообще, туда не надо ехать»?— возмутился президент.