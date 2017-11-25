В Приднестровье продолжается сбор подписей за миротворцев

В День российского миротворца, отмечаемый в России 25 ноября, в Приднестровье подвели предварительные итоги акции, в рамках которой собираются подписи в поддержку миротворческой миссии на Днестре.

ТИРАСПОЛЬ, 25 ноя — Sputnik, Ирина Ляхова. Более половины членов профсоюзов подписались за сохранение миротворческой операции на Днестре. Таковы предварительные итоги акции в поддержку миротворческой миссии, о которых корреспонденту Sputnik рассказал председатель Федерации профсоюзов Приднестровья Виктор Иванченко.

"По нашему положению мы являемся общественной организаций, абсолютно аполитичной. Однако людей на местах волновал вопрос: почему организация молчит, когда ситуация не только не улучшается, но в политическом плане идет нагнетание ситуации вокруг миротворцев. И президиум Федерации вышел с инициативой по сбору подписей", — сказала глава приднестровских профсоюзов.

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Как отметил Иванченко, к организации сбора подписей подтолкнула обеспокоенность людей, состоящих в профсоюзах, по поводу принятия парламентом Республики Молдова декларации с требованием вывода российских войск из Приднестровья, а также обращение премьер-министра Павла Филиппа в ООН о рассмотрении вопроса вывода российских войск из Приднестровья.

"Необходимость сохранения миротворческой операции доказана годами, начиная с тех трагических событий, которые предшествовали вводу миротворцев. За этот период не было никакого инцидента, конфликта. Присутствие миротворцев позволило жить спокойно как правому, так и левому берегу Днестра", — уверен он.

Акция проводится по всему Приднестровью и организуется различными общественными объединениями, политформированиями. Федерация профсоюзов одна из самых многочисленных общественных организаций в Приднестровье, в нее входят 62 тысячи человек.

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Сбор подписей стартовал месяц назад. К концу ноября организаторы намереваются подвести итоги акции.