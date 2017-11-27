Молдова – Евросоюз: каковы перспективы сотрудничества

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. В Брюсселе 24 ноября прошел 5-й саммит Восточного партнерства.
Каковы его результаты, как будет развиваться отношения Республики Молдова с Евросоюзом в ближайшие годы, о перспективе вхождения нашей страны в ЕС, о безвизовом режиме — об этом и других важных аспектах двусторонних отношений между Молдовой и Европейским Союзом расскажет политолог Корнелиу ЧУРЯ.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.