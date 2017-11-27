Молдова – Евросоюз: каковы перспективы сотрудничества

В понедельник, 27 ноября, в 14.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Итоги саммита Восточного партнерства для Молдовы"

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. В Брюсселе 24 ноября прошел 5-й саммит Восточного партнерства.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Безвизовый режим в ЕС - правда и мифы

Каковы его результаты, как будет развиваться отношения Республики Молдова с Евросоюзом в ближайшие годы, о перспективе вхождения нашей страны в ЕС, о безвизовом режиме — об этом и других важных аспектах двусторонних отношений между Молдовой и Европейским Союзом расскажет политолог Корнелиу ЧУРЯ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.