Социалисты ответили парламенту Молдовы

Что ответили депутаты от фракции Партии социалистов Молдовы на решение постоянного бюро парламента республики

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Депутаты фракции Партии социалистов Республики Молдова примут участие в заседании межпарламентской группы дружбы "Молдова — Россия", и это несмотря на позицию постоянного бюро парламента страны.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Парламент Молдовы отклонил предложение участвовать в заседании группы дружбы в Москве

Ранее постоянное бюро парламента республики отклонило предложение молдавских социалистов делегировать группу депутатов для участия в заседании межпарламентской группы дружбы Молдова — Россия, запланированном на 11-13 декабря в Москве.

"Партия социалистов выражает крайнее возмущение попыткой парламентского большинства заблокировать деятельность межпарламентской группы дружбы "Молдова — Россия", — сообщили в пресс-службе партии.

Там подчеркнули, что "заседание межпарламентской группы дружбы "Молдова — Россия" состоится, несмотря на противодействие противников сближения наших государств как внутри страны, так и за ее пределами".

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"В заседании примут депутаты парламентской фракции Партии социалистов. Впервые для участия в заседании межпарламентской группы дружбы "Молдова — Россия" приглашены депутаты Народного собрания Гагаузии и Верховного совета Приднестровья", — отметили в пресс-службе политформирования.

Социалисты отметили, что партия "будет и далее прилагать все усилия для успешного развития молдавско-российских отношений на межпарламентском, межрегиональном и местном уровне".

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"Народы наших стран хотят дружить между собой, и этой дружбе не сможет помешать никакая политическая группировка", — отметили в пресс-службе.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон, который до избрания лидером республики руководил Партией социалистов, заявлял, что встречи между парламентариями Молдавии и Государственной думы Российской Федерации не проходили вот уже более 9 лет. По его мнению, активизация межпарламентского сотрудничества будет способствовать расширению и углублению молдавско-российских отношений.