Додон: досье Молдовы находится в самом нижнем ящике забот Европы

Анализируя работу Саммита Восточного партнерства, президент республики Игорь Додон отметил, что "разочарование европейцев Кишиневом носит постоянный характер, а шансы Молдовы на вступление в ЕС в ближайшие десятилетия почти равны нулю"

КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал работу саммита Восточного партнерства, который произошел в Брюсселе. На официальном сайте администрации главы государства появилось заявление, в котором говорится, что "кишиневские власти используют свою антироссийскую геополитическую риторику не столько для придания себе большей привлекательности в глазах Запада, так как это невозможно, сколько для создания себе благоприятного идеологического фона внутри страны, исходя из собственных политических и предвыборных соображений".

"В последние годы граждане Молдовы подверглись массивной манипулятивной кампании, целью которой было и остается доказать, что вступление в Европейский Союз – задача не только выполнимая, но и произойдет в скором времени. И все эти манипуляции происходили и происходят на фоне серьезных проблем, с которыми сталкивается Европейский Союз, а также четких и недвусмысленных заявлений Брюсселя о том, что ЕС не намерен расширяться", — отметил Додон.

По мнению президента, "под прикрытием лозунга об европейской интеграции, власти страны, сменявшие друг друга после путча 2009 года, украли миллиард евро из банковской системы, уничтожили все, что еще оставалось в экономике, полностью захватили все государственные институты, которых принудили служить собственным интересам, закрыли множество школ, детских садов, изгнали из страны сотни тысяч человек, при помощи различных административных барьеров воспрепятствовали доступу инвесторов на местный рынок, ликвидировали остававшиеся рабочие места".

"Пятый Саммит Восточного партнерства лишний раз доказали, что Молдова далека от ЕС, что в Брюсселе понимают сущность режима, управляющего страной в настоящее время, и что у РМ нет ни единого шанса на присоединение к ЕС. А материалы, появившиеся в международной прессе по поводу Саммита и произведенного Молдовой впечатления (напр. британское издание "The Economist"), лишь усилили отрицательный имидж нашей страны", — говорится в заявлении президента.

Первостепенной задачей должно стать улучшение качества жизни людей, а не игры с использованием геополитических лозунгов, создающих иллюзии, которые впоследствии приводят к разочарованиям, заявил президент.