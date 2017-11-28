Переговоры в формате "5+2": к чему пришли Кишинев и Тирасполь

Первые за полтора года затишья: чем закончились переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "5+2"

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Очередной раунд официальных переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" завершился во вторник в Вене.

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В переговорах в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Предыдущий раунд переговоров после двухлетнего перерыва прошел в июне 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола. Он касается, в частности, договоренностей по вопросам признания дипломов, выдаваемых в Приднестровье, использования автомобилей с номерными знаками региона, а также телекоммуникаций и связи, экологии, уголовных дел.

Главный итог нынешней встречи заключается в том, что участники переговоров по приднестровскому урегулированию рассчитывают реализовать все согласованные в Вене положения берлинского протокола в течение года.

Итоги встречи

По итогам встречи участники переговоров в формате "5+2" подписали протокол заседания Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.

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В документе сказано, что участники заседания провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам, обозначенным в протоколе берлинской встречи в 2016 году, а также по другим актуальным вопросам переговорного процесса. В этом контексте участники встречи отметили достигнутый прогресс в диалоге между сторонами, в частности, подписанные договоренности по проставлению апостиля на документах об образовании, выдаваемых в Приднестровье, организации взаимодействия в области телекоммуникаций и электросвязи, обеспечению функционирования молдавских школ с обучением на основе латинской графики, использованию сельхозугодий в Дубоссарском районе, а также открытие моста через Днестр между селами Гура Быкулуй и Бычок.

"Стороны договорились приложить усилия для решения приоритетных вопросов переговорного процесса, зафиксированных в "Берлинском протоколе". Стороны подтвердили готовность согласовать и подписать до конца февраля 2018 года договоренность о механизме участия транспортных средств из Приднестровья в международном автомобильном движении", — отмечено в тексте протокола.

Кроме того, достигнута договоренность реализовать в течение 2018 года практические результаты по тем пунктам "Берлинского протокола", которые еще не выполнены.

© Photo: mid.gospmr.org Протокол заседания Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию

"Участники заседания высказались за ритмичную работу переговорного процесса на всех его уровнях", — сказано в тексте протокола.

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На что нацелены Кишинев и Тирасполь?

В свою очередь вице-премьер Молдовы по реинтеграции Георгий Балан отметил на пресс-конференции во вторник, что реализация "Берлинского протокола" потребовала больше времени, чем ожидалось, но "стороны продолжали работать на различных уровнях и различных платформах диалога".

Поэтому, как подчеркнул чиновник, при поддержке партнеров сторонам удалось решить большую часть прописанных в протоколе вопросов.

"Не стоит нацеливаться только на какие-то периоды, в которые мы должны решать. Лучше нам нацеливаться на качественное решение этих вопросов", — отметил Балан.

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Как отметил глава внешнеполитического ведомства непризнанной ПМР Виталий Игнатьев, "есть решение в течение года прийти к практическим результатам по проблеме уголовных дел, по проблеме свободы передвижения и по необходимости выработки важнейшего гарантийного механизма имплементации решений, которые достигаются в ходе переговорного процесса".

По его словам, все позиции, которые до конца не согласованы в рамках "Берлинского протокола", сегодня в ходе заседания были не только актуализированы, но им "придана конкретная динамика с определением конкретных сроков".

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Что думают в ОБСЕ?

Спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Вольф Дитрих Хайм прокомментировал состоявшиеся в Вене переговоры в формате "5+2".

"Рад сообщить, что нам удалось достичь соглашения по некоторым вопросам берлинского протокола", — сказал Хайм журналистам.

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