Додон: проект правительства по Приднестровью требует доработки

КИШИНЕВ, 29 ноя – Sputnik. Правительство Молдовы подготовило план урегулирования приднестровского вопроса. По крайней мере, такая информация появилась в некоторых СМИ. Президент Игорь Додон в комментарии Sputnik дал оценку подготовленному кабмином проекту.

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Глава государства отметил, что этот документ не соответствует подходам в политическом решении проблемы, а потому требует доработки.

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В документе, на который ссылаются российские СМИ, говорится о необходимости вывода миротворцев из Приднестровья и трансформации нынешней миротворческой операции с участием России в гражданскую "мирогарантийную", а статус непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) в составе единой Молдовы предлагается во многом приравнять к нынешнему статусу Гагаузской автономии, "но с еще более усеченными полномочиями".

"Мы видели этот проект, считаем, что он не соответствует тем подходам, которые обеспечили бы компромисс и интерес Молдовы в политическом решении и урегулировании приднестровского вопроса. Мы разработали наше видение, основой которой является: сохранение, укрепление и международное признание постоянного статуса нейтралитета страны, право на самоопределение в случае потери государственности", — отметил Додон.

По его словам, план, а вернее "видение" урегулирования приднестровского конфликта должен быть доработан.

"Мы будем дорабатывать концепцию и надеемся найти общую позицию в рамках платформы президент-спикер-премьер. Надеемся, это произойдет в ближайшие недели, месяц. Если нет, то этот вопрос остается в доработке до парламентских выборов", — отметил Додон.

Черновик видения подготовили эксперты: глава кишиневского Института развития и социальных инициатив IDIS "Viitorul", экс-посол Молдовы в США Игорь Мунтяну и румынский аналитик Юлиан Кифу, работавший советником президента Румынии по национальной безопасности в период, когда этот пост занимал Траян Бэсеску.

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Впрочем, после них текст был переработан вице-премьером Молдовы по реинтеграции Георге Бэланом и послом по особым поручениям молдавского МИДа Ионом Ставилэ.

"С учетом состава экспертов, которые занимались разработкой видения правительства (открыто поддерживают ликвидацию Молдовы и вступление в НАТО) можно сразу понять, что документ не соответствует интересам укрепления молдавской государственности", — подчеркнул Додон.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.