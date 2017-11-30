Кадровые перестановки в кабмине Молдовы - состав правительства изменен

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Правительство Молдовы на заседании в четверг утвердило кадровые перестановки в кабинете министров.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Правительство Молдовы реформируется: экономия и высокие зарплаты

Генеральным секретарем министерства финансов назначен Ион Кику. Он вступит в должность, начиная с 2 января 2018 года.

А на пост госсекретаря министерства юстиции назначен Эдуард Сербенко.

Генеральным секретарем министерства внутренних дел назначен Симион Карп.

В июле этого года в Молдове стартовала реформа правительственного аппарата. В связи с этим количество министерств в стране сократилось с 16 до 9. Таким образом, кабмин страны состоит из премьера, первого замглавы правительства, заместителей премьера, министров и генеральных госсекретарей.

Должности заместителей министра исчезли, теперь их заменяют госсекретари.