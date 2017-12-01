Красносельский: осталось немало вопросов для дальнейших переговоров

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский подвел итоги года своего пребывания на посту главы региона и дал оценку переговорному процессу между двумя берегами Днестра

ТИРАСПОЛЬ, 1 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровье традиционно и последовательно выступало и выступает за сохранение международного формата переговоров по молдо-приднестровскому конфликту, за сохранение переговорного процесса и решения конкретных вопросов, от которых зависит жизнь простых людей — экономических, гуманитарных, культурных. Об этом лидер Приднестровья Вадим Красносельский сказал на пресс-конференции, посвященной итогам года его пребывания на посту.

"Россия и Приднестровье постоянно говорят о необходимости размораживания формата "5+2", размораживания диалога. Мы в этом последовательны. Я хочу напомнить, что Россия приветствовала достигнутые договоренности. Работа проделана большая. Надеюсь, она будет продолжена", — подчеркнул он.

Красносельский отметил, что еще осталось немало вопросов, которые ждут разрешения. В частности это участие приднестровских автомобилей в международном автомобильном сообщении, функционирование железной дороги, банковские счета.

© Sputnik/ Ирина Ляхова Как приднестровский политолог оценил переговоры в Вене

"Я надеюсь, они будут решены. Все к этому идет. Последняя встреча в Вене подтвердила безоговорочное исполнение Берлинского протокола от 2-3 июня 2016 года. Кроме того, под принятыми решениями стоят подписи всех участников, гарантов, посредников и наблюдателей формата "5+2" – это Россия, Украина, ОБСЕ, Европейский Союз, США, Молдова и Приднестровье", — пояснил он.

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Лидер Приднестровья напомнил, что с начала года отношения между двумя берегами складывались непросто, была определенная притирка. В январе этого года Красносельский обнародовал информацию о том, что приднестровцы сделали пять шагов навстречу правому берегу. Был упрощен миграционный режим, прекращены в одностороннем порядке десять уголовных дел, которые имеют в той или иной степени политическую подоплеку, уравнены в платежах с приднестровскими физические и юридические лица Молдовы, которые находятся на территории Приднестровья.

"Школы, обучающие на латинице, которые находятся на нашей территории, и земли Дубоссарского района… Мы выразили готовность решать эти проблемы, которые имеют более чем десятилетнюю историю. Требовался механизм решения. Мы объявили, что конструктивны, хотим диалога и идем навстречу", — отметил он.

По словам Красносельского, работали экспертные группы с обоих берегов Днестра, внешнеполитическое ведомство Приднестровья, и под конец года обе стороны пришли к пониманию того, что должно войти в совместный протокол.

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Как писал Sputnik, в Бендерах политпредставителями от Кишинева и Тирасполя были подписаны протокольные решения по четырем актуальным вопросам взаимодействия двух берегов Днестра. Решения касаются проставления апостиля на документах об образовании, выдаваемых в Приднестровье, обеспечения функционирования молдавских школ с преподаванием на основе латинской графики, урегулирования вопросов об использовании сельхозугодий, расположенных в Дубоссарском районе за автотрассой Тирасполь-Каменка, а также организации взаимодействия в области телекоммуникаций и электросвязи.