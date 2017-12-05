Приднестровцы выступили в Брюсселе

ТИРАСПОЛЬ, 5 дек — Sputnik, Ирина Ляхова. Делегация от Приднестровья приняла участие в XI Европейском русском форуме, который состоялся в Брюсселе на площадке Европарламента. Форум прошел на тему "Евросоюз 2017 и Русская революция 1917: невыученные уроки".

© AFP/ DANIEL MIHAILESCU Кишиневское "Видение"

Приднестровье представили заместитель председателя Законодательного собрания Галина Антюфеева и глава внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев, сообщили в пресс-службе МИДа Приднестровья.

"В рамках мероприятия Виталий Игнатьев выступил с докладом, в котором подробно остановился на историко-правовых основах независимости Приднестровья, отметив, что директивное объединение Молдавской АССР и Бессарабии в 1940 году заложило основы для разлома, который произошел в период распада СССР, когда молдавский парламент своими решениями фактически отказался от Приднестровья", — отметили в пресс-службе.

В своем докладе Игнатьев подчеркнул, что проявившиеся в эти годы различия Приднестровья и Молдовы являлись мировоззренческими и носили фундаментальный характер.

"Если бы неотъемлемое право приднестровцев на самоопределение было учтено международным сообществом и Республикой Молдова, убежден, конфликт давно был бы исчерпан", — заявил он.

Зампред Законодательного собрания Галина Антюфеева в свою очередь приняла участие в работе круглого стола "Конфликт Запада и России: год 2017", сделав акцент на влиянии геополитического противостояния России и Запада на ситуацию вокруг Приднестровья, а также рассказав о внешнеполитических ориентирах Приднестровья.

Европейский русский форум — ежегодное мероприятие, организуемое в Брюсселе Европейским русским альянсом по инициативе его председателя, депутата Европарламента Татьяны Жданок. Форум призван служить многосторонней площадкой для неправительственного диалога между Россией и Европейским союзом.