Додон или Филип: раунд 2

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отказался утверждать предложенных премьером страны Павлом Филипом семерых членов кабинета министров.

"Отклонил кандидатуры на пост министров. Предложенные правительством кандидаты не соответствуют ряду критериев. Есть сомнения в отношении качеств претендентов", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее глава Демпартии Владимир Плахотнюк предложил заменить ряд членов правительства.

По его словам, министра иностранных дел и евроинтеграции Галбура заменит посол Молдовы в Швейцарии Тудор Ульяновски. На пост министра экономики предложен экс-премьер Кирилл Габурич. Он сменит на этом посту Октавиана Калмыка, который является сопредседателем в российско-молдавской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. На пост вице-премьера по европейской интеграции предложен глава Народно-европейской партии Юрий Лянкэ, который занимает пост вице-спикера парламента. Вице-премьера по реинтеграции Георгия Балана заменит Кристина Лесник, которая работает в структуре МИДЕИ.

В четверг молдавский лидер утвердил отставки шестерых членов кабмина Филипа.