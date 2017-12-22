Канду объявил о реформе парламента Молдовы

Реформа парламента Республики Молдова предполагает оптимизацию расходов на персонал более чем на 40%, что позволит сэкономить свыше 35 миллионов леев.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду объявил об инициировании реформы высшего законодательного органа страны.

"Сегодня предложил на заседании постоянного бюро инициирование реформы парламента. После реформы правительства, которую мы считаем успешной и которая прошла по принципу внушительной оптимизации и перехода от 16 к 9 министерствам и сокращения расходов, следующая большая институциональная реформа, предлагаемая нами, касается парламента", — сказал Канду на брифинге в пятницу.

По его словам, планируется провести оптимизацию расходов на персонал на более чем 40%, что позволит сэкономить свыше 35 миллионов леев.

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Как считает спикер, реформа парламента позволит не только сократить расходы, но и повысить эффективность и транспарентность работы высшего законодательного органа страны.

"Мы обсудили это с постоянным бюро. Рад, что есть понимание со стороны всех партий, представленных в парламенте", — заключил Канду.

В конце лета в Молдове началась радикальная реформа исполнительной власти.

Количество министерств сократили с 16 до девяти. В правительстве под сокращения попали в общей сложности около 500 чиновников.