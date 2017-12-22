Противостояние Додона и Филипа продолжается

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип повторно предложил президенту страны Игорю Додону те же кандидатуры семерых членов кабмина, которые ранее отклонил глава республики, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства республики.

"После того, как президент Игорь Додон в первый раз отклонил назначения, премьер-министр Павел Филип передал сегодня повторно тот же список лиц, предложенных на посты вице-премьера и министра", —сообщили в пресс-службе кабмина.

Там, отметили, что "согласно положениям Конституции, президент обязан во второй раз утвердить предложения премьера".

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Ранее глава Демпартии Владимир Плахотнюк предложил заменить ряд членов правительства.

По его словам, министра иностранных дел и евроинтеграции Галбура заменит посол Молдовы в Швейцарии Тудор Ульяновски. На пост министра экономики предложен экс-премьер Кирилл Габурич. Он сменит на этом посту Октавиана Калмыка, который является сопредседателем в российско-молдавской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. На пост вице-премьера по европейской интеграции предложен глава Народно-европейской партии Юрий Лянкэ, который занимает пост вице-спикера парламента. Вице-премьера по реинтеграции Георгия Балана заменит Кристина Лесник, которая работает в структуре МИДЕИ.

В четверг молдавский лидер утвердил отставки шестерых членов кабмина Филипа.