Противостояние Додона и Филипа продолжается

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип повторно предложил президенту страны Игорю Додону те же кандидатуры семерых членов кабмина, которые ранее отклонил глава республики, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства республики.
"После того, как президент Игорь Додон в первый раз отклонил назначения, премьер-министр Павел Филип передал сегодня повторно тот же список лиц, предложенных на посты вице-премьера и министра", —сообщили в пресс-службе кабмина.
Там, отметили, что "согласно положениям Конституции, президент обязан во второй раз утвердить предложения премьера".
Ранее глава Демпартии Владимир Плахотнюк предложил заменить ряд членов правительства.
По его словам, министра иностранных дел и евроинтеграции Галбура заменит посол Молдовы в Швейцарии Тудор Ульяновски. На пост министра экономики предложен экс-премьер Кирилл Габурич. Он сменит на этом посту Октавиана Калмыка, который является сопредседателем в российско-молдавской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. На пост вице-премьера по европейской интеграции предложен глава Народно-европейской партии Юрий Лянкэ, который занимает пост вице-спикера парламента. Вице-премьера по реинтеграции Георгия Балана заменит Кристина Лесник, которая работает в структуре МИДЕИ.
В четверг молдавский лидер утвердил отставки шестерых членов кабмина Филипа.