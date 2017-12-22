Парламент Молдовы останется без одного вице-спикера

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Вице-спикер парламента Юрий Лянкэ подал заявление об отставке по собственному желанию с занимаемого им поста. Соответствующий вопрос предложил включить в повестку заключительного заседания парламента осенне-зимней сессии 2017 года председатель высшего законодательного органа страны Андриан Канду. Пока депутаты не высказались по этому вопросу.

Подобное решение было ожидаемым. Кандидатура Лянкэ, который в прошлом занимал пост вице-премьера, министра иностранных дел и европейский интеграции страны, а также премьер-министра страны, предложена нынешним главой правительства Павлом Филипом на должность вице-премьера по евроинтеграции. Если кандидатуру Лянкэ утвердят на этом посту, то он не сможет совмещать сразу две должности.

Впрочем, к инициативе Филипа назначить Лянкэ своим замом по вопросам евроинтеграции в общественность отнеслась отрицательно. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не утвердит ни одну кандидатуру, предложенную премьером, на посты членов кабинета министров.

Канду заявил ранее о намерении обратиться в Конституционный суд, если президент повторно отклонит предложенные премьером Павлом Филипом кандидатуры на пост семерых членов правительства, среди которых значится и Лянкэ.