Парламент повторно принял законопроект о "российской пропаганде"

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Парламент Молдовы повторно принял закон по изменению Кодекса о телевидении и радио, который ограничивает трансляцию в республике информационно-аналитических передач из России. За него проголосовали 59 депутатов.

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Против высказались представители фракций Партии социалистов и Партии коммунистов.

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Ранее парламент Молдовы принял инициированный Демпартией законопроект по борьбе с иностранной пропагандой, в том числе якобы российской. Как уточняется в документе, "в целях обеспечения информационной безопасности государства разрешить вещательным организациям трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в государствах-членах Европейского Союза, США, Канады, а также государствах, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении".

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При этом разработчики данного проекта неоднократно обращали внимание на то, что эта инициатива "никоим образом не повлияет на ретрансляцию на территории Молдовы развлекательных программ или других программ иностранных телеканалов, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении".

Но президент Игорь Додон не утвердил и вернул в парламент закон об изменении Кодекса о телевидении и радио.

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Согласно положениям Конституции, глава республики обязан подписать закон, если парламент повторно принимает ту или иную инициативу. Додон ранее заявлял, что не утвердит закон об изменении Кодекса о телевидении и радио, ограничивающего трансляцию информационно-аналитических передач из России, даже несмотря на позицию парламента. Он также предлагал вынести данный вопрос на референдум.

Депутат-демократ Сергей Сырбу заявлял корреспонденту Sputnik Молдова, что если Додон во второй раз не утвердит закон, то "депутаты обратятся в Конституционный суд, который может констатировать, что президент временно не в состоянии исполнять свои полномочия, и тогда войдет силу механизм временного неисполнения обязанностей президента. В этом случае спикер парламента может утвердить сам этот закон".