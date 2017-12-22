В парламенте Молдовы появился новый вице-спикер: Юрий Лянкэ написал заявление об уходе, а на его место утвердили Валерия Гилецкого

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Лидер Европейской народной парламентской группы Валерий Гилецкий утвержден в качестве вице-спикера парламента республики. На этом посту он сменил руководителя Европейской народной партии Молдовы Юрия Лянкэ, который подал в этот же день в отставку по собственному желанию.

© Sputnik / Miroslav Rotari Парламент Молдовы останется без одного вице-спикера

Решение Лянкэ уйти в отставку было ожидаемым. Кандидатура Лянкэ, который в прошлом занимал пост вице-премьера, министра иностранных дел и европейский интеграции страны, а также премьер-министра страны, предложена нынешним главой правительства Павлом Филипом на должность вице-премьера по евроинтеграции. Если кандидатуру Лянкэ утвердят на этом посту, то он не сможет совмещать сразу две должности.

Впрочем, к инициативе Филипа назначить Лянкэ своим замом по вопросам евроинтеграции в общественность отнеслась отрицательно. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не утвердит ни одну кандидатуру, предложенную премьером, на посты членов кабинета министров.

Канду заявил ранее о намерении обратиться в Конституционный суд, если президент повторно отклонит предложенные премьером Павлом Филипом кандидатуры на пост семерых членов правительства, среди которых значится и Лянкэ.

Лянкэ находился на посту вице-спикера парламента с 2 июня этого года.