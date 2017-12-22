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Sala de ședințe a Parlamentului

Молдавские депутаты устали… и ушли

© Sputnik/ Miroslav Rotari
Политика
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Колядки, козы, песни и пляски – так завершилось заключительное заседание осенне-зимней сессии молдавского парламента: каковы итоги работы депутатов

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. В пятницу, 22 декабря, народные избранники собрались на заключительное заседание осенне-зимней сессии парламента Молдовы, чтобы рассмотреть свыше десятка законопроектов и даже переголосовать по нескольким проектам, которые вернул депутатам президент страны Игорь Додон.

В конце заседания депутатов развлекли песнями и плясками колядующие. В зал вбежали даже "козы". Ученики действующего в Кишиневе республиканского музыкального лицея имени Чиприана Порумбеску в национальных костюмах и с праздничной атрибутикой исполнили для уставших после шестичасового заседания законодателей рождественские песни. Правда, остаться послушать поздравления остались далеко не все. Только прозвучали слова спикера парламента Андриана Канду, который подвел итоги текущей сессии, как многих депутатов как ветром сдуло.

Колядующие на заключительном заседании осенней сессии парламента Молдовы
© Photo: Print Screen с realitatealive
Колядующие на заключительном заседании осенней сессии парламента Молдовы

Скандальный закон "что смотреть можно, а что нельзя"

К Новому году депутаты повторно приняли закон по изменению Кодекса о телевидении и радио, который ограничивает трансляцию в республике информационно-аналитических передач из России. Именно этот закон отклонил президент республики.

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© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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В документе, в частности, отмечено, что "в целях обеспечения информационной безопасности государства разрешить вещательным организациям трансляцию программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произведены в государствах-членах Европейского Союза, США, Канады, а также государствах, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении". При этом разработчики данного проекта неоднократно обращали внимание на то, что эта инициатива "никоим образом не повлияет на ретрансляцию на территории Молдовы развлекательных программ или других программ иностранных телеканалов, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении".

При повторном голосовании в парламенте против этого закона высказались социалисты и коммунисты.

Ускоренный режим

Рабочая повестка двух последних в этом году заседаний парламента выдалась, как всегда, более, чем насыщенной. В четверг только в основной список вопросов были включены 26 вопросов, и это не считая дополнительных.

Парламент
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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В пятницу в основном плане депутатов было 23 инициативы плюс дополнительные вопросы, в том числе и назначение нового вице-спикера парламента. Все эти вопросы законодателям удалось обсудить за шесть часов.

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Как заявил Канду, в этом году продолжалась синхронизация действий парламента и правительства по продвижению приоритетной программы реформ.

"Мы смогли проголосовать сразу за многие законы, включенные в "дорожную карту", зарегистрированные в парламенте. Проведены десятки публичных обсуждений и приняты 325 законодательных актов, включая электоральную реформу, энергетический пакет, финансово-банковский проект, реформу правительства", — сказал Канду.

По его словам, усилия по снижению бюрократии продолжаться и в новом 2018 году. "Мы запустили инициативу о реструктуризации секретариата парламента, которая приведет к экономии свыше 30 миллионов леев и сокращению числа работников примерно на 40%", — добавил Канду.

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Теги:
устали, колядки, поздравления, Рождество, Новый год, праздники, каникулы, депутаты, парламент, Игорь Додон, Андриан Канду, Молдова
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