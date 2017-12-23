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Парламент

Стало известно, какие партии пройдут в следующий парламент Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Политолог Борис Шаповалов в эфире радиостудии Sputnik Молдова проанализировал возможный политический расклад в составе следующего парламента республики

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Социологические опросы последнего времени говорят о том, что в следующий состав парламента Молдовы, с учетом того, что выборы пройдут в срок, в конце 2018 года, имеют шанс попасть три политических формирования. Речь идет о Партии социалистов, которая сейчас занимает первую ступень по рейтингу в будущем электоральном соревновании, о партии "Действие и солидарность" Майи Санду, расположившейся на втором месте, и о Демократической партии, замыкающей тройку лидеров.

Однако, рейтинги политформирований сиюминутны, а политический пасьянс уже ко второму кварталу следующего года может измениться. Об этом говорят в экспертном сообществе. А палитра партий, прошедших в следующий состав парламента, может быть несколько иной.

Парламент
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Какие партии могут также пройти в состав следующего высшего законодательного органа страны, и какое политформирование может разрушить сформировавшийся по электоральным предпочтениям граждан триумвират лидеров?

Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал политолог, доктор философии Борис Шаповалов. 

"На сегодняшний день можно говорить о том, что ПСРМ может заручиться поддержкой 38-40 процентов избирателей, все будет зависеть от их дальнейших политических действий и шагов президента Игоря Додона, которого отождествляют с этой партией. Конечно, социалистам понадобится еще один партнер с левого фланга, но пока его не наблюдается. На "Нашу партию" рассчитывать не приходится, их действия непредсказуемы, а ПКРМ вряд ли пройдет в следующий парламент", — заявил Шаповалов.

По словам политолога, не стоит говорить о возможной коалиции в следующем составе высшего законодательного органа между Демпартией и социалистами, поскольку ДПМ скорее пойдет на альянс с правыми и ни при каких условиях не согласится на союзничество с ПСРМ.

Парламент Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Демократическая партия может набрать на следующих выборах от 15 до 20 процентов голосов избирателей, прежде всего, за счет административного ресурса. Не стоит забывать, что порядка 60 процентов городских, районных и сельских примэрий возглавляют люди, избранные по спискам ДПМ", — отметил Шаповалов.

По словам собеседника, партия, возглавляемая Михаем Гимпу, однозначно не пройдет в следующий состав высшего законодательного органа республики. Между тем, как утверждает политолог, унионистскую нишу на политическом поле Молдовы может занять партия Шалару-Бэсеску, которая с момента своего создания имела целью окончательно вытеснить либералов из политики и призвать в стан своих сторонников всех тех, кто выступает за объединение Молдовы с Румынией.

"Умеренный же правый электорат будет объединен партией Майи Санду "Действие и солидарность", которая имеет шансы получить от 20 до 25 процентов голосов избирателей. В этом смысле, партия Санду заменит в зале пленарных заседаний парламента ЛДПМ", — сказал эксперт.

По его мнению, при грамотной политике и построении предвыборной кампании у социалистов может появиться шанс побороться на выборах 2018 года и за 45, и даже за 50 процентов голосов избирателей. Однако здесь одна карта может решить расклад всей политической игры.

"Я бы не рекомендовал социалистам, если они хотят заручиться наибольшим числом голосов избирателей, настаивать на проведении референдума о расширении президентских полномочий до выборов конца 2018 года. Этот вопрос можно будет поднять позже. Если у них будут такие огрехи, как референдум по вопросу отставки примара Кишинева, то партии придется довольствоваться своими стабильными 40 процентами", — подчеркнул политолог.

По словам Шаповалова, парламентские выборы 2018 года, в отличии от предшествующих предвыборных кампаний, рискуют стать настоящей геополитической войной, в которой Вашингтон и Брюссель поставят на карту все, что возможно, чтобы сформировать в следующем составе высшего законодательного органа страны прозападное, проевропейское большинство.  

Теги:
шансы на победу, парламентские выборы 2018 года, парламент Молдовы, проевропейская коалиция, партии, вектор развития, рейтинг, парламент Молдовы, Борис Шаповалов, Молдова, Кишинев
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