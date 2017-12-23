Кому выгодно ограничение вещания российских телеканалов в Молдове

Андрей Петрик, Sputnik Молдова

Парламент повторно принял инициированный Демпартией законопроект по борьбе с иностранной пропагандой, в том числе якобы российской. Ранее в ДПМ, которой принадлежит самая большая фракция в парламенте, заявили, что инициатива направлена на "обеспечение безопасности информационного пространства путем ограничения трансляции и ретрансляции на территории Молдовы информационно-аналитических, политических и военных передач из государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении".

Кому выгодно в Молдове ограничивать вещание информационно-аналитических программ российских СМИ? И зачем молдавские парламентарии пошли на такой резкий шаг?

Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал российский политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

© Sputnik/ Kirill Kalinnikov Чем обернется для Молдовы запрет российских СМИ

"Молдавские парламентарии, приняв такое решение, постарались продемонстрировать западным кураторам, что активно проводят в республике антироссийскую кампанию. Это, своего рода, робкие попытки экспорта русофобии на Запад. Если в Брюсселе и Вашингтоне будут согласны приобретать такой "товар", то действия подобного рода со стороны Кишинева продолжатся, если нет, то о них парламентское большинство вскоре забудет", — подчеркнул эксперт.

По словам собеседника, такие действия, как принятие пресловутого "Закона о противодействии зарубежной пропаганде", сами по себе противоречат нормам демократического общества, нарушают право граждан на свободу выбора, на доступ к информации. Более того, как заявил Брутер, здесь парламентская коалиция пошла против мнения большинства населения, учитывая популярность российских информационно-аналитических программ как среди представителей национальных меньшинств, так и среди носителей государственного языка, которые в массе своей на протяжение многих лет привыкли смотреть полюбившиеся им передачи.

"Парламентские коалиции приходят и уходят, власть периодически меняется. Между обществом и властью всегда должен быть диалог, некий договор о невмешательстве в общество. Приняв этот закон, по сути ограничивший лишь вещание программ российского телевидения на территории Молдовы, власти вмешались туда, где нет их компетенции, вновь разделили молдавский народ на "своих" и "чужих", тех, у кого есть право на информацию, и тех, кто таковым не обладает", — подытожил эксперт.