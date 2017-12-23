10:04 24 Декабря 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Учения Оперативной группы российских войск в Приднестровье

Примирение близко: когда Кишинев и Тирасполь снова будут жить вместе

© Sputnik/ Sergei Kuznetsov
Политика
Получить короткую ссылку
104631

Российский политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал корреспонденту Sputnik Молдова о том, когда может произойти окончательное примирение двух берегов одной реки

Андрей Петрик, Sputnik Молдова

В последние два с половиной десятилетия отношения Кишинева и Тирасполя более напоминали жизнь двух супругов, которые друг друга временно разлюбили, развод не оформили, но живут в двух разных комнатах в одной квартире.

Попытка примириться и решить вопрос была в 2003 году, когда был подготовлен к подписанию так называемый "Меморандум Козака". Однако на последней стометровке власти Молдовы в лице тогдашнего президента Владимира Воронина отказались от этого плана.

Сегодня президент республики Игорь Додон заявляет о том, что весомые и практические шаги по урегулированию приднестровского конфликта удастся сделать в конце 2018 года после парламентских выборов.

В свою очередь лидер тираспольской администрации Вадим Красносельский говорит о том, что Приднестровье сделало свой выбор еще в рамках референдума 2006 года, а планы Молдовы по реинтеграции, включая сценарий федеративного устройства, не приемлет.

Корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться: насколько реален сценарий воссоединения Кишинева и Тирасполя, и когда можно ожидать решения замороженного конфликта? Об этом в эксклюзивном комментарии рассказал российский политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Вадим Красносельский
© Sputnik/ Irina Leahova
Глава непризнанной ПМР рассказал, что будет, если уйдут миротворцы

"Пока власть президента Молдовы столь ограничена, вряд будут предприняты какие-то шаги по политическому решению конфликта. Сценарий федерации, конечно, наиболее подходит в таких условиях. Однако и федеративная республика предполагает безграничное доверие субъектов друг к другу. Для создания атмосферы доверия Тирасполя к Кишиневу, Додон должен обладать реальной властью. Только тогда появится возможность для выработки решения по дальнейшему политическому урегулированию", — заявил политолог.

По словам Журавлева, когда решение по урегулированию будет разработано и согласовано с администрацией левого берега, в Кишиневе понадобится гарант его беспрекословного выполнения. Эксперт заявил, что в 2003 году таким гарантом мог стать президент Владимир Воронин, чья партия обладала конституционным большинство в парламенте, но он не рискнул взять на себя такую ответственность.

"Процесс реинтеграции должен быть довольно последовательным. Не забывайте, на Днестре была пролита кровь одного и того же народа. Что останавливает Тирасполь на пути сближения с Кишиневом, кроме отсутствия доверия? Начинать сближение двух берегов надо не столько с политических, сколько с экономических шагов, с тесных кооперационных связей. А переходить к политике тогда, когда в плане общей торговли, инвестиций, развития будет достигнута гармония", — подчеркнул Дмитрий Журавлев.

Однако российский политолог смотрит на процесс фактического объединения Молдовы с оптимизмом, отмечая, что вопреки заявлениям лидера непризнанной ПМР Красносельского, реальный процесс сближения двух берегов возможен уже в конце 2018 — начале 2019 года. Такой сценарий потепления в отношениях между берегами Днестра обусловлен, по его словам, рядом важных факторов.

Тирасполь
CC BY 2.0 / Eugene Romanenko / Tiraspol - chapel, government
Поддержит ли Запад политику Додона в Приднестровье

"С момента конфликта прошло уже 25 лет. Раны от него уже почти затянулись. Превращение Кишинева и Тирасполя из врагов в стороны диалога произошло. Если нынешний парламент Молдовы и правительство республики не будут подогревать какие-либо враждебные настроения, то процесс урегулирования может быть начат в самые сжатые по историческим меркам сроки. Но Кишинев должен быть готов к тому, что одним скачком эту пропасть не перепрыгнуть. Самое идеальное, что могли бы сделать в Кишиневе, консолидировать все ветви власти и показать готовность к новой дружбе, протянуть открытую руку Тирасполю", — подытожил политолог. 

Теги:
Красносельский, непризнанная ПМР, молдо-приднестровское урегулирование, молдо-приднестровский конфликт, парламент Молдовы, Тирасполь, Додон, федерализация, торговля, политика, верховный совет, Приднестровье, Кишинев, правительство, Институт региональных проблем, Дмитрий Журавлев, Тирасполь, Молдова, Приднестровье, Кишинев
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Баскетбольный матч
    Не о том договорились

    Служба госбезопасности Грузии подтвердила задержание баскетбольных судей по обвинению в организации договорных матчей Суперлиги.

  • Леопард в селе Лыхны
    Возвращение Виктории

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре, выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, дата будет зависеть от погодных условий.

  • Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Грузии
    О чем говорили?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.

  • У кассы в супермаркете
    Неблагодарная работа

    Надбавки за сверхурочную и ночную работу в Армении правильнее отменить, заявил замминистра труда и социальных вопросов Армении.

  • Дети лепят снеговик, архивное фото
    Снег по соседству

    Снег для лыжного клуба в Астане закупают в соседних регионах - в республиканской Федерации лыжных гонок пояснили, что собственного не хватает.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Елка высотой 34 метра на Октябрьской площади в Минске
Вот это да: банановые гирлянды - как украшают елки в разных странах
Финал международного танцевального конкурса Ты супер! Танцы на НТВ
Финал международного танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" на НТВ
Население постсоветских стран прогноз ООН
Население постсоветских стран - прогноз ООН

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться