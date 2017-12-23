Примирение близко: когда Кишинев и Тирасполь снова будут жить вместе

Российский политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал корреспонденту Sputnik Молдова о том, когда может произойти окончательное примирение двух берегов одной реки

Андрей Петрик, Sputnik Молдова

В последние два с половиной десятилетия отношения Кишинева и Тирасполя более напоминали жизнь двух супругов, которые друг друга временно разлюбили, развод не оформили, но живут в двух разных комнатах в одной квартире.

Попытка примириться и решить вопрос была в 2003 году, когда был подготовлен к подписанию так называемый "Меморандум Козака". Однако на последней стометровке власти Молдовы в лице тогдашнего президента Владимира Воронина отказались от этого плана.

Сегодня президент республики Игорь Додон заявляет о том, что весомые и практические шаги по урегулированию приднестровского конфликта удастся сделать в конце 2018 года после парламентских выборов.

В свою очередь лидер тираспольской администрации Вадим Красносельский говорит о том, что Приднестровье сделало свой выбор еще в рамках референдума 2006 года, а планы Молдовы по реинтеграции, включая сценарий федеративного устройства, не приемлет.

Корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться: насколько реален сценарий воссоединения Кишинева и Тирасполя, и когда можно ожидать решения замороженного конфликта? Об этом в эксклюзивном комментарии рассказал российский политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

"Пока власть президента Молдовы столь ограничена, вряд будут предприняты какие-то шаги по политическому решению конфликта. Сценарий федерации, конечно, наиболее подходит в таких условиях. Однако и федеративная республика предполагает безграничное доверие субъектов друг к другу. Для создания атмосферы доверия Тирасполя к Кишиневу, Додон должен обладать реальной властью. Только тогда появится возможность для выработки решения по дальнейшему политическому урегулированию", — заявил политолог.

По словам Журавлева, когда решение по урегулированию будет разработано и согласовано с администрацией левого берега, в Кишиневе понадобится гарант его беспрекословного выполнения. Эксперт заявил, что в 2003 году таким гарантом мог стать президент Владимир Воронин, чья партия обладала конституционным большинство в парламенте, но он не рискнул взять на себя такую ответственность.

"Процесс реинтеграции должен быть довольно последовательным. Не забывайте, на Днестре была пролита кровь одного и того же народа. Что останавливает Тирасполь на пути сближения с Кишиневом, кроме отсутствия доверия? Начинать сближение двух берегов надо не столько с политических, сколько с экономических шагов, с тесных кооперационных связей. А переходить к политике тогда, когда в плане общей торговли, инвестиций, развития будет достигнута гармония", — подчеркнул Дмитрий Журавлев.

Однако российский политолог смотрит на процесс фактического объединения Молдовы с оптимизмом, отмечая, что вопреки заявлениям лидера непризнанной ПМР Красносельского, реальный процесс сближения двух берегов возможен уже в конце 2018 — начале 2019 года. Такой сценарий потепления в отношениях между берегами Днестра обусловлен, по его словам, рядом важных факторов.

"С момента конфликта прошло уже 25 лет. Раны от него уже почти затянулись. Превращение Кишинева и Тирасполя из врагов в стороны диалога произошло. Если нынешний парламент Молдовы и правительство республики не будут подогревать какие-либо враждебные настроения, то процесс урегулирования может быть начат в самые сжатые по историческим меркам сроки. Но Кишинев должен быть готов к тому, что одним скачком эту пропасть не перепрыгнуть. Самое идеальное, что могли бы сделать в Кишиневе, консолидировать все ветви власти и показать готовность к новой дружбе, протянуть открытую руку Тирасполю", — подытожил политолог.