По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина лидер Молдовы Игорь Додон отправился В Москву принять участие в неформальной встрече президентов стран СНГ

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Лидер РМ Игорь Додон вылетел с двухдневным рабочим визитом в Москву по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина, для участия в неформальной встрече Президентов стран СНГ.

На своей странице в соцсети Фэйсбук лидер Молдовы сообщил, что по приезде в столицу России, дал интервью российскому изданию "Коммерсант".

"Получилась хорошая и содержательная беседа. Затронули широкий круг вопросов, в первую очередь касающихся молдо-российских отношений", — поделился мнением Игорь Додон со своими подписчиками.