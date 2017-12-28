Кандидаты не пройдут: почему президент отклонил новых министров

Глава государства Игорь Додон во второй раз отклонил кандидатуры на министерские портфели, предложение правящим большинством

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон повторно отклонил кандидатуры на министерские должности, представленные правительством Павла Филипа.

"Чтобы было ясно для парламентариев и правительства: я не собираюсь уступать в этой ситуации. Я не приму, и я уверен, что все те, кто поддерживает президента, не примут назначение таких министров", — написал Игорь Додон в соцсетях.

По словам главы государства, его главный аргумент остается неизменным: большинство предложенных кандидатов продемонстрировали должностное несоответствие, а некоторые из них прямо или косвенно были замешаны в банковской "краже века".

"Считаю, что посредством данных кандидатур правительство не будет деполитизировано, a, напротив, их утверждение повлечет за собой активизацию деятельности некоторых политических субъектов. Их продвижение является продуктом очевидного политического сговора с целью удовлетворения интересов участников парламентской коалиции", — считает Додон.

Ранее председатель парламента Андриан Канду заявил, что обратится в Конституционный суд, если президент повторно отклонит предложенные Филипом кандидатуры на пост главы МИД страны и еще шестерых членов правительства.