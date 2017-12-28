Парламент или президент: министерский вопрос решит суд

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Группа депутатов парламента Республики Молдова обратилась в четверг в Конституционный суд (КС) для констатации обстоятельств, которые оправдывают установление статуса исполнения обязанностей президента республики для назначения новых членов кабинета министров.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон повторно отклонил кандидатуры на министерские должности, представленные правительством Павла Филипа.

"Мы запросили Конституционный суд решить это институциональное блокирование, сгенерированное отказом президента страны повторно назначить некоторых членов правительства. Считаем, что это обращение должно быть рассмотрено в срочном режиме", — заявил депутат Сергей Сырбу.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кандидаты не пройдут: почему президент отклонил новых министров

Как сообщили в пресс-службе парламента, это обращение группы депутатов уже зарегистрировано в КС.

Ране глава Демпартии Владимир Плахотнюк сообщил, что семь членов правительства страны планируется заменить новыми кандидатами-технократами. Вице-премьером по евроинтеграции планируется назначить действующего вице-спикера Юрие Лянкэ, вице-премьером по реинтеграции — сотрудницу министерства иностранных дел Кристину Лесник, министром экономики и инфраструктуры — экс-премьера Кирилла Габурича, главой министерства здравоохранения, труда и соцзащиты — действующего директора Центра переливания крови Светлану Чеботарь, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды — ректора Аграрного университета Молдовы Ливиу Волконовича, министерством иностранных дел и европейской интеграции — посла Молдовы в Швейцарии Тудора Ульяновски, а министерством юстиции — Александру Тэнасе.