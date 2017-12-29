Суд поставит точку в споре между президентом и правительством

День "Х" в отношениях между президентом и правительством определен: когда Конституционный суд скажет свое слово и поставит точку в диспуте между президентом и кабинетом министров

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Обращение группы молдавских депутатов в Конституционный суд (КС) по вопросу временного отстранения президента страны Игоря Додона от исполнения обязанностей для назначения семерых членов кабинета министров будет рассмотрено инстанцией сразу после Нового года.

В четверг президент Молдовы Игорь Додон повторно отклонил кандидатуры на министерские должности, представленные правительством Павла Филипа. После этого группа депутатов парламента обратилась КС для того, чтобы избежать институционального блокирования.

"Во вторник, 2 января 2018 года, в 13.00 Конституционный суд рассмотрит обращение №176f/2017 от 28 декабря 2017 года о констатации обстоятельств, которые оправдывают установление статуса исполнения обязанностей президента Республики Молдова", — отмечено в сообщении КС.

© Sputnik / Miroslav Rotari Чуря: почему правительство меняет министров

Ранее глава Демпартии Владимир Плахотнюк сообщил, что семь членов правительства страны планируется заменить новыми кандидатами-технократами. Вице-премьером по евроинтеграции планируется назначить действующего вице-спикера Юрие Лянкэ, вице-премьером по реинтеграции — сотрудницу министерства иностранных дел Кристину Лесник, министром экономики и инфраструктуры — экс-премьера Кирилла Габурича, главой министерства здравоохранения, труда и соцзащиты — действующего директора Центра переливания крови Светлану Чеботарь, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды — ректора Аграрного университета Молдовы Ливиу Волконовича, министерством иностранных дел и европейской интеграции — посла Молдовы в Швейцарии Тудора Ульяновски, а министерством юстиции — Александру Тэнасе.

Президент Молдовы утвердил предложенные отставки, но дважды отказался назначить новых членов правительства.

До этого Додон уже отклонял предложенные кабмином кандидатуры. В частности, он дважды отклонил кандидатуру вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзы, представленную на пост главы минобороны. Правительство обратилось в Конституционный суд, который постановил, что в данном случае вместо главы государства назначить министра обороны могут премьер или спикер. Назначение Стурзы на пост министра обороны впервые прошло в особом порядке: указ о его назначении был подписан председателем парламента Андрианом Канду, который принял у него присягу.