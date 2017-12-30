Приднестровье и Абхазия договорились

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Приднестровьем и Абхазией ратифицирован обеими сторонами

ТИРАСПОЛЬ, 30 дек — Sputnik, Ирина Ляхова. Парламент Республики Абхазия ратифицировал Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, заключенный с Приднестровьем, сообщили в представительстве Абхазии в Приднестровье.

"На заседании сессии Народного Собрания депутаты обсудили и единогласно проголосовали за принятие Закона о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Приднестровья и Республикой Абхазия", — отметили в представительстве.

© AFP/ DANIEL MIHAILESCU Двуглавый орел - теперь и в Приднестровье

Как писал Sputnik, подписание договора состоялось во время визита приднестровской делегации в Абхазию в сентябре 2017 года в городе Сухум. Скрепили свои подписи под договором лидер Приднестровья Вадим Красносельский и глава Абхазии Рауль Хаджимба.

Накануне ратификации закона абхазским парламентом подобный документ был принят и на заседании Законодательного собрания Приднестровья.

В договоре идет речь о политических и правовых основах взаимоотношений, совместной борьбе с преступностью, терроризмом, экстремизмом, а также об экономической интеграции, межпарламентских, межправительственных и межведомственных контактах, связях в сфере здравоохранения, в научной, образовательной, культурной, спортивной областях, о помощи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.