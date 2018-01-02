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Конституционный суд Молдовы

Конституционный суд во вторник примет важное решение

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
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Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (66)
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Конституционный суд Молдовы 2 января поставит точку в диспуте между президентом и правительством

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Обращение группы молдавских депутатов в Конституционный суд (КС) по вопросу временного отстранения президента страны Игоря Додона от исполнения обязанностей для назначения семерых членов кабинета министров инстанция рассмотрит во вторник.

Ранее глава государства повторно отклонил кандидатуры на министерские должности, представленные правительством Павла Филипа. После этого группа депутатов парламента обратилась КС для того, чтобы избежать институционального блокирования.

"Во вторник, 2 января 2018 года, в 13.00 Конституционный суд рассмотрит обращение №176f/2017 от 28 декабря 2017 года о констатации обстоятельств, которые оправдывают установление статуса исполнения обязанностей президента Республики Молдова", — отмечено в сообщении КС.

Ранее глава Демпартии Владимир Плахотнюк сообщил, что семь членов правительства страны планируется заменить новыми кандидатами-технократами.

Павел Мидриган
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мидриган: Игорь Додон четко показал свою позицию

Вице-премьером по евроинтеграции планируется назначить действующего вице-спикера Юрие Лянкэ, вице-премьером по реинтеграции — сотрудницу министерства иностранных дел Кристину Лесник, министром экономики и инфраструктуры — экс-премьера Кирилла Габурича, главой министерства здравоохранения, труда и соцзащиты — действующего директора Центра переливания крови Светлану Чеботарь, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды — ректора Аграрного университета Молдовы Ливиу Волконовича, министерством иностранных дел и европейской интеграции — посла Молдовы в Швейцарии Тудора Ульяновски, а министерством юстиции — Александру Тэнасе.

Президент Молдовы утвердил предложенные отставки, но дважды отказался назначить новых членов правительства.

До этого Додон уже отклонял предложенные кабмином кандидатуры. В частности, он дважды отклонил кандидатуру вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзы, представленную на пост главы минобороны. Правительство обратилось в Конституционный суд, который постановил, что в данном случае вместо главы государства назначить министра обороны могут премьер или спикер. Назначение Стурзы на пост министра обороны впервые прошло в особом порядке: указ о его назначении был подписан председателем парламента Андрианом Канду, который принял у него присягу.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (66)

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Теги:
назначение, Конституционный суд, правительство, Игорь Додон, Молдова, Политика
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