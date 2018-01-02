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Судьба правительства Молдовы: кто именно назначит новых членов кабмина

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Политика
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Конституционный суд Молдовы поставил точку в споре между президентом и премьером Молдовы: судьба состава правительства решена

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы постановил, что председатель парламента или премьер республики могут вместо президента назначить семерых шестерых членов правительства, заявил во вторник на заседании член КС Игорь Доля.

"В соответствии со статьей 91 Конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер в качестве и.о. издаст декрет о назначении членов правительства и примет их присягу", — заявил Доля.

Представитель президента Максим Лебединский заявил, что осуждает этот вердикт Конституционного суда.

Ранее глава Демпартии Владимир Плахотнюк сообщил, что семь членов правительства страны планируется заменить новыми кандидатами-технократами.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Вице-премьером по евроинтеграции планируется назначить действующего вице-спикера Юрие Лянкэ, вице-премьером по реинтеграции — сотрудницу министерства иностранных дел Кристину Лесник, министром экономики и инфраструктуры — экс-премьера Кирилла Габурича, главой министерства здравоохранения, труда и соцзащиты — действующего директора Центра переливания крови Светлану Чеботарь, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды — ректора Аграрного университета Молдовы Ливиу Волконовича, министерством иностранных дел и европейской интеграции — посла Молдовы в Швейцарии Тудора Ульяновски, а министерством юстиции — Александру Тэнасе.

Президент Молдовы утвердил предложенные отставки, но дважды отказался назначить новых членов правительства.

До этого Додон уже отклонял предложенные кабмином кандидатуры. В частности, он дважды отклонил кандидатуру вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзы, представленную на пост главы минобороны. Правительство обратилось в Конституционный суд, который постановил, что в данном случае вместо главы государства назначить министра обороны могут премьер или спикер. Назначение Стурзы на пост министра обороны впервые прошло в особом порядке: указ о его назначении был подписан председателем парламента Андрианом Канду, который принял у него присягу.

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Теги:
спикер, премьер, правительство, Конституционный суд, Молдова
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