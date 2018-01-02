Додон прокомментировал решение КС о своем временном отстранении

Сразу после празднования Нового года Конституционный суд Молдовы поставил точку в споре между президентом и премьером страны: главу республики временно отстранили для назначения семерых членов кабмина

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал решение Конституционного суда (КС) о временном отстранении главы республики от должности. Причина — назначение руководителя семерых членов правительства.

Ранее во вторник КС постановил, что председатель парламента или премьер республики могут вместо президента назначить семерых членов правительства.

Додон написал на своей странице в соцсети Facebook, что "КС вынужден продолжать принимать противоречивые решения — на пределе законности и за пределами здравого смысла".

"Вновь грубо нарушена законная процедура. По идее, в КС должно было обратиться правительство через соответствующее правительственное постановление либо парламент — через соответствующее решение парламента. На самом деле было всего лишь обращение нескольких депутатов", — отметил Додон.

Говоря о своей позиции, молдавский лидер отметил, что он "принял решение не уступать". "Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров", — сказал Додон.

Ранее глава Демпартии Владимир Плахотнюк сообщил, что семь членов правительства страны планируется заменить новыми кандидатами-технократами.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Судьба правительства Молдовы: кто именно назначит новых членов кабмина

Вице-премьером по евроинтеграции планируется назначить действующего вице-спикера Юрие Лянкэ, вице-премьером по реинтеграции — сотрудницу министерства иностранных дел Кристину Лесник, министром экономики и инфраструктуры — экс-премьера Кирилла Габурича, главой министерства здравоохранения, труда и соцзащиты — действующего директора Центра переливания крови Светлану Чеботарь, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды — ректора Аграрного университета Молдовы Ливиу Волконовича, министерством иностранных дел и европейской интеграции — посла Молдовы в Швейцарии Тудора Ульяновски, а министерством юстиции — Александру Тэнасе.

Президент Молдовы утвердил предложенные отставки, но дважды отказался назначить новых членов правительства.

До этого Додон уже отклонял предложенные кабмином кандидатуры. В частности, он дважды отклонил кандидатуру вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзы, представленную на пост главы минобороны. Правительство обратилось в Конституционный суд, который постановил, что в данном случае вместо главы государства назначить министра обороны могут премьер или спикер. Назначение Стурзы на пост министра обороны впервые прошло в особом порядке: указ о его назначении был подписан председателем парламента Андрианом Канду, который принял у него присягу.