16:44 02 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Президент Игорь Додон

Додон прокомментировал решение КС о своем временном отстранении

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
183 0 0

Сразу после празднования Нового года Конституционный суд Молдовы поставил точку в споре между президентом и премьером страны: главу республики временно отстранили для назначения семерых членов кабмина

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал решение Конституционного суда (КС) о временном отстранении главы республики от должности. Причина — назначение руководителя семерых членов правительства.

Ранее во вторник КС постановил, что председатель парламента или премьер республики могут вместо президента назначить семерых членов правительства.

Додон написал на своей странице в соцсети Facebook, что "КС вынужден продолжать принимать противоречивые решения — на пределе законности и за пределами здравого смысла".

"Вновь грубо нарушена законная процедура. По идее, в КС должно было обратиться правительство через соответствующее правительственное постановление либо парламент — через соответствующее решение парламента. На самом деле было всего лишь обращение нескольких депутатов", — отметил Додон.

Говоря о своей позиции, молдавский лидер отметил, что он "принял решение не уступать". "Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров", — сказал Додон.

Ранее глава Демпартии Владимир Плахотнюк сообщил, что семь членов правительства страны планируется заменить новыми кандидатами-технократами.

Правительство РМ
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Судьба правительства Молдовы: кто именно назначит новых членов кабмина

Вице-премьером по евроинтеграции планируется назначить действующего вице-спикера Юрие Лянкэ, вице-премьером по реинтеграции — сотрудницу министерства иностранных дел Кристину Лесник, министром экономики и инфраструктуры — экс-премьера Кирилла Габурича, главой министерства здравоохранения, труда и соцзащиты — действующего директора Центра переливания крови Светлану Чеботарь, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды — ректора Аграрного университета Молдовы Ливиу Волконовича, министерством иностранных дел и европейской интеграции — посла Молдовы в Швейцарии Тудора Ульяновски, а министерством юстиции — Александру Тэнасе.

Президент Молдовы утвердил предложенные отставки, но дважды отказался назначить новых членов правительства.

До этого Додон уже отклонял предложенные кабмином кандидатуры. В частности, он дважды отклонил кандидатуру вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзы, представленную на пост главы минобороны. Правительство обратилось в Конституционный суд, который постановил, что в данном случае вместо главы государства назначить министра обороны могут премьер или спикер. Назначение Стурзы на пост министра обороны впервые прошло в особом порядке: указ о его назначении был подписан председателем парламента Андрианом Канду, который принял у него присягу.

По теме

Парламент или президент: министерский вопрос решит суд
Кандидаты не пройдут: почему президент отклонил новых министров
Теги:
назначение, КС, Игорь Додон, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли
    Невыносимые условия

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Младенец
    В автоматическом режиме

    Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Мужчина делает селфи с ребенком на фоне рождественской иллюминации в Афинах, Греция
Новогодние елки в различных городах мира
В Ванкувере более тысячи человек искупались в ледяной воде Английского залива
В Ванкувере более тысячи человек искупались в ледяной воде
Год желтой собаки
Что принесет жителям Молдовы год Желтой Собаки

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.