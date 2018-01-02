Канду возьмет на себя полномочия Додона

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Спикер парламент Андриан Канду вместе президента Игоря Додона поставит подпись под документами о назначении семи новых членов правительства. Об этом председатель высшего законодательного органа страны написал на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее президент Молдовы дважды отклонил кандидатуры на министерские должности, представленные правительством Павла Филипа. После этого группа депутатов парламента обратилась КС для того, чтобы избежать институционального блокирования. КС 2 января принял решение, что "в соответствии со статьей 91 конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер издаст декрет о назначении новых членов правительства".

"В качестве исполняющего обязанности президента в ближайшее время подпишу декрет о назначении министров и приму их клятву", — написал Канду.

Ранее Додон заявил, что считает решение Конституционного суда (КС) о назначении семи членов правительства в обход главы государства было принято с нарушением закона.

Правительство предложило вице-премьером по евроинтеграции назначить действующего вице-спикера Юрие Лянкэ, вице-премьером по реинтеграции — сотрудницу министерства иностранных дел Кристину Лесник, министром экономики и инфраструктуры — экс-премьера Кирилла Габурича, главой министерства здравоохранения, труда и соцзащиты — действующего директора Центра переливания крови Светлану Чеботарь, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды — ректора Аграрного университета Молдовы Ливиу Волконовича, министерством иностранных дел и европейской интеграции — посла Молдовы в Швейцарии Тудора Ульяновски, а министерством юстиции — Александру Тэнасе.