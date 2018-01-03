Что будет с Конституцией Молдовы если страна окажется в ЕС

В случае включения в Основной закон пункта о евроинтеграции и при присоединении страны к ЕС, Конституция Молдовы будет выглядеть странно

КИШИНЕВ, 03 янв — Sputnik. Судьи Конституционного суда вынесли положительное заключение о включении в Конституцию Молдовы поправки о евроинтеграции как главном векторе развития страны.

"Декларация о независимости обозначила разрыв с тоталитарными советскими ценностями и переориентацию нового независимого государства на европейские демократические ценности", — заявил глава Конституционного суда Тудор Панцыру.

Что будет, если гипотетически предположить, что Молдова вступит в ЕС? Что произойдет с этой поправкой? Придется ли ее отменять? Вовсе нет, поправка не связана с идеей оказаться в Евросоюзе, говорит Sputnik Молдова пресс-секретарь ДПМ Виталие Гамурарь.

"Когда мы говорим об этом пункте, речь идет о том, что это не идея вступления в ЕС, это говорит о том, что все стандарты, которые касаются законодательного или другого уровня будут главенствовать в Молдове. Что будет дальше — будет решать парламент", — сказал Гамурарь.

Смысл поправки — не допустить разворота страны на Восток, утверждает в свою очередь политолог Корнелиу Чуря.

"Закрепление этой идеи в Конституции осложняет возможности левых сил в случае, если они придут к власти. Они могут набрать парламентское большинство, но у них будут проблемы с конституционным большинством. Следовательно, им будет очень сложно изменить внешнеполитическую политику Молдовы", — отметил эксперт.

Политолог Сергей Манастырлы высказывается категорически против предложенной поправки, по его мнению, речь идет о попытке навязать стране идеологию, что запрещает Конституция.

"Исходя из буквы закона, евроинтеграция, как идеологическая платформа отдельных политических партий, не имеет права быть закрепленной в Конституции. Я рассматриваю инициативу демократов как элемент предвыборной гонки и попытку монолитизации электората", — заявил Манастырлы.

Если цель евроинтеграции — вхождение в Евросоюз, то зачем вписывать ее в Основной закон? Станет ли после этого евроинтеграция вечным процессом? Ведь в Конституции закреплены основные, незыблемые и вечные законы и ценности. Движение — все, цель — ничто, как говорил лидер II Интернационала Эдуард Бернштейн?

"Бесконечное строительство европейского будущего, нечто подобное уже было в прошлом. И выгодно это в первую очередь тем, кто получает гранты и осваивает проекты. Никакой прямой связи с вступлением Молдовы в ЕС тут нет, эта поправка эту связь не несет", — резюмировал Манастырлы.

Впрочем, эксперты не исключают, что отмена этой поправки в случае необходимости — дело несложное. Как и любая прочая редакция Конституции. И говорит это, по их мнению, о печальной реальности — незрелости политических и государственных институтов страны.